Čeká vás hubnutí do plavek?

Také si kladete otázku, co je zdravé hubnutí? Odpověď na ni je poměrně jednoduchá. Jedná se o vědomé snižování hmotnosti, jež nemá žádnou souvislost s onemocněním. Nejčastější je pravděpodobně hubnutí do plavek v jarním období, kdy se po zimě proberete, podíváte se na svůj obraz v zrcadle a naordinujete si dietu.

Kardio cvičení

chcete-li zhubnout, je třeba snížit příjem kalorií, který by měl být menší než jejich denní výdej. To znamená, že byste si do svého programu dne měli zařadit také nějaký ten pohyb navíc. Hlavně takový, jenž vás bude bavit. Není nic horšího než se pustit do něčeho, z čeho jste maximálně otrávení. Někomu vyhovuje rychlá chůze nebo běh, jiný jezdí rád na kole a další nedá dopustit na posilovnu.

Abyste zhubli pomocí cvičení, je třeba dodržet základní pravidlo – tepová frekvence během pohybu by se měla pohybovat na úrovni 60 až 75% vašeho tepového maxima, a to minimálně 2x týdně po dobu 30 až 60 minut. Říká se tomu kardio cvičení, jež hubnutí opravdu nastartuje. V domácím prostředí se jako kardio cvičení osvědčilo i skákání přes švihadlo, které patří k těm nejlevnějším variantám cvičení. Pozor by si měli dát pouze ti s opravdu vysokou nadváhou a raději se poradit s lékařem, které cviky jsou pro ně vhodné. Obvykle jsou to ty, které šetří kloubní aparát.

Které kroky zvýší úspěšnost diety?

Současně s hubnutím pomocí cvičení je třeba věnovat pozornost skladbě vašeho jídelníčku a zapomenout na tučné a příliš sladké potraviny. Správná dieta do plavek by měla obsahovat dostatek zeleniny i ovoce, libového masa a potravin s nízkým glykemických indexem. Dopřát si můžete také ovesné vločky, v rozumné míře různé druhy ořechů,

Existuje spousta možností, jak zhubnout. Ta pravá dieta pro vás je taková, která vaši hmotnost opravdu sníží bez jojo efektu. Neměli byste při ní zažívat stres z toho, že jíte málo nebo jídlo, které vám nechutná. Takový postup vás dříve nebo později vezme chuť v dietě pokračovat.