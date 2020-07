Jak na originální a vkusnou rozlučku se svobodou?

Jste budoucí družička a rozhodla jste se své kamarádce připravit nezapomenutelnou rozlučku se svobodou? Je nevěsta pro každou legraci a nudě jsou dveře zavřené? Skvěle. V tom případě pro vás máme několik tipů, jak vaši dámskou jízdu pořádně oživit.

Objednat limuzínu?

Můžete v ní projet okolí, pořídit si veselé fotky na své sociální sítě, ale i celou akci zahájit úžasným šampaňským s jahodami. Limuzína vás doveze přímo na místo, záleží jen na vás, zda to bude místní party, večírek na zahradě, popřípadě cesta do města, kde navštívíte více klubů.

Nebojte se vymýšlet originální překvapení. Ta samozřejmě nejsou zadarmo, nicméně od toho rozlučky jsou – aby se kamarádky sešly, složily a nevěstu překvapily. Když budete slušně široká skupina, vězte, že vás rozlučka nebude stát žádné velké jmění. Pokud ale přeci jen počítáte, myslete na to, že za oslavu doma i na chatě utratíte méně, než za party ve městě.

A co samotný program?

Vždy byste měly zohlednit zájmy nevěsty a to, kde se rozlučka bude konat. Pokud vyrazíte do klubu, nemusíte řešit výzdobu. Pokud budete doma a stejně tak na chalupě, vyzdobit prostor do odstínů růžové či bílé je velmi vhodné. Nabízí se naaranžovat balonky, konfety, květiny, stuhy… Možností je bezpočet a veškeré tyto propriety jsou velmi dostupné.

Skvěle zapůsobí dárečky pro nevěstu

Obdarování nevěsty můžete pojmout tak, že jí každá z družiček přinese něco osobního nebo legračního, ale také tak, že své finance spojíte a složíte se na větší a luxusnější dárek, třeba na romantický pobyt pro dva v hezkém wellness hotelu.

Kostýmy?

Jednoznačně ano. Rozlučka se svobodou je přece party, jež se koná, v tom lepším případě, jednou za život. Můžete se domluvit a obléci si všechny stejné oblečení. Neseženete-li v konfekci, nabízí se nechat si vyrobit trička s vlastním potiskem. Chcete jít ještě dál? Pak vsaďte na vlasové paruky, příčesky do vlasů, nebo tupé. Budete k nepoznání a vaše společné fotografie pak o to originálnější. V dnešní době už není složité sehnat paruky z pravých vlasů, ve kterých nebudete vypadat směšně, ale sexy, a jež vám poslouží spoustu let. Dámské paruky i pánské paruky, pokud je rozlučka smíšená, se dají sehnat v kamenných prodejnách i online.