Fandíte svíčkám? Zkuste jejich výrobu doma!

Venku to na pěkné počasí nevypadá a vy nevíte, co s časem? Zkuste se zabavit jinak než sledováním televize a hraním her na svém chytrém telefonu. Kreativitě se meze nekladou a díky šikovným ručičkám můžete své fantazie barev, tvarů a vůní proměnit v překrásnou domácí dekoraci a dárek. Nebaví vás lepit, vystřihovat, šít a háčkovat? Zkuste domácí výrobu, která bude nejen velmi úspěšná, ale hlavně zábavná, a to i s menšími členy rodiny.

Podzim pro mnohé znamená zachumlat se do deky, pustit si televizi a věnovat se odpočinku. Po náročném létu se není čemu divit. Jenže i posedávání a ležení u knížky se brzy omrzí. Pokud vám počasí nedovolí užívat si zežloutlého listí na chodnících a výlet do přírody pokazí déšť, zkuste svůj domov proměnit v dílnu a vyrobte si pozornost, jež je vám blízká a třeba k Vánocům či narozeninám potěší vaši maminku, kamarádku i dědečka.

Bez čeho se neobejdete

Na výrobu svíčky budete potřebovat nezbytné komponenty. V prvé řadě jsou to knoty, plíšky a namáčecí hmoty pro povrchovou úpravu svíček. Kdo dává přednost voňavým svíčkám a chce si je vylepšit různými vymoženostmi, určitě nepohrdne nabídkou barev, gelů, LED diod a vonnými oleji. Kdo chce mít svíčku dokonale vytvarovanou, může použít i speciální formu. Pro náročné se pak nabízí laky, barvy, fixy a voskové fólie pro dozdobení. To vše si přitom můžete pořídit z pohodlí domova na přehledných webových stránkách s vlastním internetovým obchodem.

Ať už před sebou máte svůj první výrobní akt, popřípadě patříte k ostříleným kreativcům, online nakoupíte vše pro výrobu klasických, řezaných i parafínových svíček, stejně tak příslušenství na výrobu svíček z včelích plástů i palmového krystalického vosku.

Gelové svíčky jako odraz vaší fantazie

Velmi populární jsou gelové svíčky, jež působí vkusným dojmem, mohou být různě veliké a hlavně lze díky gelu využít i různé doplňky pro dokonalý výsledek. Při výrobě gelové svíčky pracujte vždy s hrnci či plechovkami ponořenými do jiného hrnce s vodou. Máte-li svou troubu v oku, poslouží vám i ona. Během procesu roztápění gelů neodcházejte od plotny ani trouby a buďte připraveni předejít katastrofě. K tomu se vám bude hodit třeba nějaký starý talíř, kterým můžete zakrýt případný plamen při vznícení gelu, eventuálně pokud začne gel mírně kouřit, okamžitě jej odstavte ze sporáku bokem.

Připravte si také sklenice pro plnění gelem. Knot by měl být dostatečně dlouhý, je potřeba ho silikonem přilepit do středu skleničky nebo dózy, kam budeme vlévat hotovou gelovou směs. Mějte nachystané také doplňky – má-li být svíčka vzpomínkou na letní dovolenou, nabízí se třeba mušle, kamínky a jiné typicky letní motivy, kdo má rád podzim, může sáhnout třeba po korálkách, kaštanech a sušených květech. Dávejte ale pozor při vkládání hořlavých předmětů – sázejte je co nejdále od knotu.

Voňavé pokušení u vás doma

Efekt vykouzlí i éterické oleje, jež dodají svíčce jedinečnou vůni. Vsaďte na osvědčenou kvalitu přírodní kosmetiky Saloos. Kdo chce mít skutečně originální svíčku, může na kousky nalámaný studený gel prokládat roztaveným gelem a nechat tak vzniknout originální křišťálové struktuře. Barevný gel patří až nahoru, kdy jej lijeme po ztuhnutí. Po několika dnech se začne prolínat s čirým gelem a vzniknou efektní přechody.

Zdá se vám to příliš složité? Nezoufejte! Na internetu najdete další zajímavou inspiraci na podzimní tvoření u vás doma. Návody na bezpečné výtvory jsou zpravidla doplněny výčtem potřebných surovin a doplňků. Nechce se vám čekat? Rádi byste měli u sebe doma voňavou a útulně hřejivou atmosféru už nyní? Pak se nabízí ještě aromalampa, kdy plamínek čajové svíčky ohřívá vodu s příměsí éterického oleje. Smyslná vůně linoucí se místnostmi vám může připomenout šťavnaté ovoce, vůni mechu, lesa i bylinek z babiččiny zahrádky.