Xbox i PlayStation je tu s novými konzolemi. Zábava začíná!

Těm, kteří domácí zábavě propadli, nemusíme Xbox ani PlayStation představovat. Každou chvíli však společnosti přichází s něčím novým a lepším. A tak se i vy s námi mrkněte na to, jaké nové konzole a hry na vás ve světě domácí zábavy čekají!

Xbox Series X: unikátní rychlost a dokonalá grafika

S nejnovější konzolí od firmy Microsoft, Xbox Series X, budete nadmíru spokojeni! Přináší s sebou čtyřnásobně rychlejší procesor, než má Xbox One, a také novou generaci SSD disků. Ty pracují rychleji než HDD, jsou tiché, lehčí a také mají nižší energetickou spotřebu. Konzole je vnitřně chráněna tichým ventilátorem, který nebude rušit vaše hraní. Navíc tu najdete dodatečné úložiště s portem na zadní straně, abyste mohli mít více svých oblíbených her pohromadě.

A když už jsme u těch her, Microsoft pro novou konzoli přichází se speciální vývojovou sadou. Je to například Assassin’s Creed Valhalla, kde si zahrajete vikingského nájezdníka nebo The Medium, ve které stanete na pomezí duchovního a skutečného světa. Dokonalou grafiku a rychlost načítání snímků nepochybně oceníte u nového dílu závodní hry Dirt 5.

PlayStation 5: nejrychlejší v historii a nástup digitální edice

Ani Sony nezůstává co se týče domácí zábavy pozadu. Nová konzole PlayStation 5 umožňuje hrát hry ve 4K rozlišení a i tady se dočkáte vysoké rychlosti. SSD disky a 8jádrové procesory AMD Zen 2 stojí za tím, že se jedná o nejrychlejší konzoli v historii značky, pětkrát rychlejší než PlayStation 4.

V rozlišení 4K vás tu ohromí maximálně propracovaná grafika. Nechte se vtáhnout do děje nových her, mezi které patří například Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo™ 7, Deathloop a spousta dalších.

A ještě máme jednu novinku na závěr! Sony PS5 k nám míří i ve svém novém plně digitálním kabátě. PlayStation 5 Digital Edition se pyšní unikátní moderní konstrukcí bez optické mechaniky. Vítejte v digitální době!