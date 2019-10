Vybíráme herní PC sestavu. Na co si dát pozor?

Svět počítačů jde dopředu mílovými kroky. I z tohoto důvodu je třeba jednou za čas modernizovat svoje herní PC. Přitom na výběru jednotlivých komponentů záleží, jak dobře bude PC připraveno například pro hraní v rozlišení 4K. Aktivní hráči obvykle chtějí to nejlepší, a tak svoji volbu směřují do vyšší a nejvyšší třídy.

Tipy na výběr herní PC sestavy

Na co si dát tedy pozor při výběru nové herní PC sestavy? Těch zásad je více, my se dnes zaměříme na výběr správné grafické karty. Ještě předtím, než se však do toho pustíme, řekněme si něco více o několika tipech, kterých by se měl budoucí uživatel herní PC sestavy držet. Je třeba si dopředu rozmyslet, budete-li jen svátečním hráčem, nebo u počítače strávíte hodiny hraním her náročných na grafiku.

Budete chtít na herním PC také pracovat s kancelářskými programy? I v tomto případě vybírejte nikoliv z kancelářských sestav, ale z těch herních. Jakou finanční částku chcete investovat? Spokojíte se s nižší třídou, nebo raději půjdete bez kompromisů rovnou do té vyšší? Nechte si však nějakou finanční rezervu také na nákup kvalitního monitoru a ostatního příslušenství.

Podstatná je hlavně grafická karta

Grafická karta patří mezi nejdražší komponenty herní sestavy. Ona právě udává její grafický výkon – tedy to, jestli hru rozjedete v nejlepších detailech, což je pro hraní her dost podstatné. Na výběr máte ze dvou značek NVIDIA a AMD, jež trh s kartami zcela obsadily. Ať se rozhodnete pro kteroukoliv, tak byste měli vybírat hlavně podle paměti. Aktivní hráči volí tu vyšší, jež se pohybuje v rozpětí 4 a 8 GB. Nejvíce zapálení hráči jinou než 10 GB neberou.

U grafické karty NVIDIA je příjemné, že pokrývá celou škálu kategorií výkonu a ceny. Zde jděte do série GeForce GTX. U značky AMD jsou grafické karty vyšší a nejvyšší třídy označené jako Radeon RX Vega. Pokud si vyberete některou z nich a k tomu úměrně výkonný procesor, určitě chybu neuděláte a váš nový herní počítač vám bude dělat radost.