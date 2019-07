Ultrazvukové čištění do domácnosti i průmyslu

Člověk ultrazvuk neslyší, protože frekvence tohoto akustického vlnění leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha. Zajímavé však je, že některá zvířata, jako například netopýři nebo delfíni, ultrazvuk využívají ke svému dorozumívání. Díky tomu, že ultrazvuk člověk nezachytí, ho může využívat v některých oblastech své činnosti – v lékařství, k měření tloušťky materiálu, k dezinfekci vody, mléka či jiných roztoků a podobně.

Na jakém principu čištění ultrazvukem funguje?

Říká vám něco pojem kavitace? Jedná se o mechanické narušování povrchu prudkým nárazem kapaliny na předmět. To je také hlavní princip, který ultrazvukové čištění využívá. Jestliže chodíte pravidelně na dentální hygienu, tak právě tam vám zubní kámen odstraňují pomocí kavitace. Ta však slouží také k čištění špatně dostupných míst na malých předmětech, jakými mohou být třeba šperky. Ultrazvuková čistička si s tím hravě poradí. Prsten, přívěsek nebo řetízek jsou umístěny do vodní lázně, v níž zdroj ultrazvuku vyvolá akustickou kavitaci. Ta narušuje nečistoty na povrchu šperku, a tak ho čistí. Je to vlastně velmi jednoduché.

Příjemně vlhký vzduch díky ultrazvukovému zvlhčovači

Další možností, jak vhodně využít ultrazvuk, jsou ultrazvukové zvlhčovače vzduchu. Když se totiž pohybujete v suchém prostředí, pak nosní sliznice docela trpí a stojí pak za vyšší nemocností či krvácením z nosu. Suchý vzduch nedělá dobře ani astmatikům nebo alergikům. Proto je třeba prostor, kde se takto nemocný člověk pohybuje, zvlhčovat. Ultrazvukový zvlhčovat vzduchu dokáže generovat ozdravnou vodní mlhu z kapiček vody, a tím zvlhčovat vzduch ve svém okolí.

Použití ultrazvukových zvlhčovačů v průmyslu

Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu se však používají nejen v domácnosti alergiků. Své opodstatnění mají také u centrálních klimatizačních a větracích zařízení, kde se zvláště v zimním období bez vlhčení vzduchu nelze obejít.

Dále existují také průmyslové provozy, třeba v textilním průmyslu, při zpracování a skladování dřeva, kde je nutná součinnost zvlhčovačů vzduchu. Těch je třeba i ve velkých prostorách – sklenících, v pekárnách, udírnách, parních saunách nebo skladech nebo chladírnách. Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu najdete je ovšem také v galeriích, muzeích nebo kostelech, kde vytvářejí příjemně chladivý a vlhký vzduch.

Průmyslové ultrazvukové zvlhčovače vzduchu mohou mít rozprašovací jednotku zabudovanou přímo v tělese zvlhčovače. Jsou schopné nepřetržitě rozprašovat 3 až 18 litrů vody za hodinu podle typu a velikosti přístroje. Protože mají kolečka, jsou díky tomu mobilnější a je možné je snadno přemisťovat z místa na místo. Vodní nádrž z kvalitní oceli slibuje dlouhou životnost. Velkou výhodou jistě je zabudované nastavování vlhkosti vzduchu s přesností na +/- 3 %.