Stavební jeřáby k ulehčení práce

Lidé nezvládnou úplně všechny činnosti vlastními silami, proto vynalezli užitečné stroje, aby jim pomohly. Na manipulační techniku narazíte v mnoha oborech, nejčastěji ve stavebnictví, strojírenství, v armádě, v automobilovém průmyslu, ale také u řemeslníků.

Univerzální stavební jeřáby

Každý ocení výkonné pomocníky. Stavební jeřáby v mini provedení jsou vyhledávané pro svou kompaktnost a univerzálnost. Vybírat můžete modely osvědčených značek, a to s nosností do osmi tun a s výškou háku až do 25,5 m.

Díky svému provedení se využívají jak ve venkovních, tak ve vnitřních prostorách. Přepravují se a obsluhují velice snadno, protože mají malé rozměry a nízkou hmotnost. I přes svou malou velikost dovedou uzvednout takřka cokoliv. K dalším přednostem patří bezpečné a intuitivní ovládání, přepínatelný motor z dieselu na elektro, minimalizování hluku, nulové emise a preciznost v menších prostorách, k čemuž slouží flexibilní hydraulické opěry.

Prodeje a pronájmy jeřábů

V případě nárazového či krátkodobého používání se určitě vyplatí pouze pronajmutí stroje. Stavební jeřáb si lze dokonce vzít do pronájmu i s pracovníkem, který bez problémů zvládne obsluhu. Obslužný personál si určitě rezervujte včas. Ke koupi jsou k dispozici nové i bazarové stroje, avšak všechny se nabízejí s výbornou kvalitou. Konkrétní druh záleží na vašich potřebách, s čímž vám pomůže proškolený personál, aby se našlo to nejideálnější řešení pro velkou firmu i malého podnikatele. V sortimentu objevíte nejen minijeřáby, ale také mobilní techniku s možností nákladu až do devadesáti tun. Optimální kombinaci tvoří vysokozdvižné stroje a klasická velká zařízení s podpěrou. Prakticky denně využijete na stavbách přívěsné jeřáby, které uspoří lidskou práci bez nutnosti sehnat lešení. K nejpopulárnějším modelům patří třeba minijeřáb Maeda MC 285-3 s rádiovým dálkovým ovládáním v základní výbavě.