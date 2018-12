Speciálka na herní počítače

Trávíte-li většinu času ve virtuálním světě, kde nic není nemožné a kde zdoláváte ty nejnáročnější úkoly, bojujete s nestvůrami a logicky zvažujete kroky pro přežití, neobejdete se bez kvalitního vybavení. Jen si vzpomeňte na svůj první počítač, kam se vkládala disketa, a objemný monitor, který by se vám dnes jen těžko vlezl na stůl. Kvalitní herní PC sestavy jsou ale stále v kurzu a prochází inovacemi a řadou vylepšení. Jejich propracovanost, důraz na kvalitu a nové možnosti ocení především vášniví hráči ale i milovníci jakosti. Na trhu najdete například speciální prodejnu nabízející počítačové sestavy ve svém internetovém obchodě.

Výkon na prvním místě

Herní PC si můžete nechat sestavit podle individuálních požadavků, přičemž se využívá pouze kvalitních počítačových komponent. V nabídce najdete herní PC pro nenáročné hráče, pro hraní středně náročných her i sestavy určené pro nejnáročnější hráče s vysokým rozlišením. Pokud zvažujete investici do herní PC sestavy pro velmi náročné hráče s výkonem i do budoucna, obraťte se na profesionály, jejichž denním chlebem je již devět let navrhování sestav v poměru cena, výkon a perspektiva do budoucna. Máte-li omezenější rozpočet, můžete si pořídit počítač s maximálním herním výkonem a nadstandardní výbavu dokoupit později, stejně jako výkonnější grafickou kartu nebo SSD disk. Pokud nevíte, jak vybrat herní sestavu, vyzkoušejte praktického průvodce s šikovnou nápovědou.

Široký výběr doplňků a úprav pro PC sestavy

Máte-li doma herní PC, neopomíjejte ani potřebné příslušenství a doplňky. Seženete je online z pohodlí domova a zároveň do košíku smíte přidat originální polepy PC sestav v mnoha barevných provedeních. Pro dokonalou přesnost při hře vám též nesmí chybět špičkový monitor, vyhovující klávesnice, multifunkční myši, precizní zvuk ve sluchátkách, webkamery a PC hry či externí disky.