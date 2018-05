SEO – Proč se platit nemalé peníze za optimalizace obsahu a zpětné odkazy?

Možná jste se i vy již se zkratkou SEO setkali. Ale možná stále tápete v tom, co vlastně znamená a co obnáší. My vám proto v tomto článku umožníme nakouknout pod pokličku tohoto oblíbeného online marketingového nástroje.

SEO – optimalizace pro vyhledávače

Popisované SEO symbolizuje zkratku ze tří anglických slov – Search Engine Optimization. To v překladu teda znamená optimalizace pro vyhledávače. Dejte si přitom pozor, abyste nepoužívali chybné označení SEO optimalizace. Tak byste totiž říkali, že provádíte optimalizaci pro vyhledávače optimalizaci, což je vlastně nesmysl.

Optimalizace se přitom netýká pouze klasických vyhledávačů (například Google nebo Seznam.cz), ale všech programů, které umí vyhledávat na internetu. Mezi ty tak spadají například sociální sítě (Facebook a Twitter) nebo třeba YouTube. Primárním cílem technik SEO tedy je, aby optimalizovaný web byl pokud možno co nejvýše mezi přirozenými výsledky vyhledávání. Díky vysoké pozici totiž může velmi snadno získat nové návštěvníky.

Součástí online marketingu

Optimalizace pro vyhledávače technicky vzato spadá do oblasti internetového marketingu. Jejím cílem je přitom celá řada skutečností. V prvé řadě se jedná o přivádění návštěvnosti na váš web. Dále se snaží o to, aby návštěvník na stránkách vždy našel přesně to, co hledal. Díky tomu se snižuje míra okamžitého opuštění stránek, což je z hlediska analytiky rozhodně pozitivní.

V neposlední řadě SEO pečuje o to, aby se zlepšila viditelnost značky na internetu a aby došlo ke zvýšení konverzního poměru. Tím následně pochopitelně dojde i ke zvýšení zisku. Jak si můžete přečíst například ZDE, konverze znamená, že návštěvník webu vykoná určitou akci, která má pro majitele webu užitek. Typicky se tak například jedná o provedení objednávky, z čehož plyne majiteli určitý zisk.

A důležité je také zmínit, kde si vlastně SEO stojí v pomyslné hierarchii celého online marketingu. V čele tedy stojí právě internetový marketing, který zahrnuje všechny prostředky online propagace. V něm je vnořen takzvaný inbound marketing, který představuje veškeré snahy o propagaci, při kterých není třeba platit za proklik. A právě do této oblasti můžeme zařadit i popisovanou optimalizaci pro vyhledávače. I když se přitom zaměřuje zejména na internetové vyhledávače, má obrovský přesah i do dalších oblastí.

Povolené vs. podvodné techniky

V rámci SEO existují některé techniky, které jsou obecně povoleny, a poté takové, které jsou zakázané. Mezi ty pozitivní techniky můžeme zařadit zejména budování zpětných odkazů a práci s klíčovými slovy. Zapomenout nesmíme ani na snahu o relevantnost a autoritu domény nebo třeba hodnocení sociální vazby na náš projekt.

Podvodné techniky naopak mohou vašemu webu spíše uškodit. Pokud je budete využívat, získá totiž váš web negativní hodnocení. A jaké techniky jsou tedy hodnoceny jako podvodné? Zejména se jedná o spamování, používání skrytého textu nebo snaha oklamat roboty, kteří se o hodnocení webu starají. Více si o podvodných technikách můžete přečíst v TOMTO článku.

Pokud se do optimalizace pro vyhledávače pustíte, lze doporučit se podvodným technikám vyvarovat. Jednoduše je třeba nad každým vaším krokem přemýšlet a uvědomit si také, jaký dopad bude mít. Lze se řídit například tím, že se vyvarujete krokům, které byste neradi viděli u vaší konkurence. Může se jednat o takové vaše malé vodítko v případě, kdy si něčím nebudete jisti.

A nezapomeňte rovněž neustále myslet na to, že optimalizace pro vyhledávače symbolizuje běh na dlouhou trať. Nikdy se zde nic nezmění zde dne na den, a proto je třeba všemu věnovat dostatek úsilí, ale i času k tomu, aby se daný krok dokázal v něčem projevit.