Recenze notebooku Dell Latitude 7390

Společnost Dell aktualizuje řadu notebooků Latitude 7000 procesory Kaby Lake Refresh a vybavila ji slotem pro čipové karty a dalšími bezpečnostními prvky. Nový Dell Latitude 7390 je mobilní pracovní notebook vyšší cenové kategorie v populárním formátu 13 palců. Je poháněn čtyřjádrovým procesorem Intel Core i5-8350U doprovázeným 8 GB RAM. Grafiku zpracovává integrovaný čip Intel HD Graphics 620 a diskové úložiště je ve velikosti 128GB SSD.

Latitude 7390 zaujme kompletním bezpečnostním balíčkem, který se odlišuje od velké části pracovních notebooků slotem pro Smart Card. Také je možné používat šifrování disku prostřednictvím Bitlocker operačního systému Windows 10 Pro.

Notebook váží 1,3 kg a jeho Full HD IPS displej má rozlišení 1920 × 1080 pixelů. Ve stejné řadě nabízí Dell také řadu konvertibilních notebooků (2 v 1), které mají mnoho vlastností nekonvertibilních jednotek.

Shrnutí parametrů

Procesor Intel Core i5 8350U Kaby Lake 1.70 GHz Operační paměť 8 GB DDR3L Vnitřní úložiště 128 GB SSD Grafická karta Intel UHD Graphics 620 Displej 13,3″ LCD 1920 x 1080px (165 PPI)- Typ IPS, lesklý, dotykový Optická mechanika bez optické mechaniky Síťové připojení Wi-Fi, LAN Rozhraní 2x USB 3.x, 2x USB-C, 1x HDMI Výbava čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice, webkamera, bluetooth Operační systém Windows 10 Pro Váha 1,3 kg

Jednoduchý, pevný, s neklouzavým povrchem

Šasi notebooku, které je téměř celé matně černé a ve tvaru klínu zužujícího se směrem dopředu, se ve své elegantní jednoduchosti jeví téměř univerzálně. Kromě loga Dell, barevně kontrastního pruhu na spodním okraji zadní části, tlačítka zapínání a snad i pantů, nemá žádné výrazné vizuální prvky. Obzvláště příjemné jsou protiskluzové, jakoby pogumované povrchy základny a zadní části víka. Přestože otisky prstů jsou viditelné, nejsou ale nijak výrazné.

V notebooku je použito vysoce kvalitních materiálů, jako je slitina hořčíku. I při použití mírně větší síly může být základna prohnuta jen velmi málo. Víko je neobvykle robustní a ukázalo se také, že je odolné vůči tlaku. Jednoruční otevírání zde nefunguje příliš dobře, na druhé straně víko téměř neviklá. Notebook lze otevřít o něco více než 180°. Pokud jde o jeho bezchybné zpracování, model 7930 je právem zařazen ve vyšší cenové kategorii.

Oproti předchozímu modelu Latitude 13 7380 se váha a velikost u tohoto notebooku Dell téměř nezměnily, několik milimetrů bylo ubráno na tloušťce notebooku.

Výbava: čipová karta pro větší bezpečnost

Kromě dvou připojení USB 3.1 Gen1 má notebook také připojení USB Type-C s DisplayPortem, Ethernetem, slotem pro karty microSD a slot pro micro-SIM kartu pro volitelný modul WLAN. V dnešní době se často nevidí slot pro čipovou kartu. Společnost Dell ergonomicky rozložila připojovací porty v zadních částech po stranách, na levé straně v přední části je pouze slot pro čipové karty.

Wi-Fi

Dell používá osvědčený WLAN modul Intel WLAN AC-8265. Modul integruje Bluetooth 4.2 a dosahuje maximální rychlosti 867 MBit/s, a to díky MIMO 2×2 v pásmu 5 GHz. NFC čip je také implementován.

Zabezpečení

S tímto notebookem získáte kompletní bezpečnostní balíček: Od čipu TPM 2.0 až po snímač otisků prstů, čipové karty a šifrování pevného disku Bitlocker pomocí systému Windows 10 Pro – je tedy zahrnuto vše, co si mobilní uživatel může přát.

Vstupní zařízení: vysoká kvalita

Klávesnice

Se svými převážně vysoce kvalitními klávesnicemi ThinkPad nastavila společnost Lenovo laťku, kterou musí ostatní výrobci dohánět. S Latitude řady 7930 se konečně společnosti Dell podařilo této laťky dosáhnout. Klávesnice je relativně malá (asi o 2 cm na šířku menší ve srovnání se standardní stolní klávesnicí). S velikostí a vzdáleností kláves však problém není, i když některé pohyby stolních deseti prstů se mohou cítit trochu stísněné. V rozvržení nejsou téměř žádné zvláštnosti, pouze klávesy Page Up a Page Down se přesunuly do bloku kláves se šipkami. Klávesa Escape také slouží jako klávesa Fn-Lock.

Díky snadno patrné zpětné vazbě při stisku a krátkému zdvihu je psaní na klávesnici velice pohodlné. Z hlediska uspokojivého psaní a kvalitní zpětné vazby při stisku kláves není klávesnice v žádném případě horší než dobrá klávesnice ThinkPad. Totéž bychom mohli říci o utlumené hlučnosti během psaní, kde pouze mezerník se zdá být hlasitější.

Touchpad

Konvenční touchpad je velký a má dvě fyzicky oddělená tlačítka. Povrch je minimálně zdrsněný, což umožňuje snadné ovládání kurzoru i s vlhkými prsty. Kurzorem myši je možné pohybovat s přesností na pixel a dobře reaguje i na rychlé pohyby. Gesta až čtyř prstů můžete konfigurovat pomocí nastavení konfigurace systému Windows. K dispozici je také nabídka ovladače Dell, kde lze ovládat některé starší funkce.

Displej: IPS a vysoký kontrast

Společnost Dell používá dotykový matný panel IPS s rozlišením Full HD (13,3 palce, 165 PPI), kdy ani uživatel s ostrým zrakem neuvidí přechody mezi jednotlivými pixely. Displej má také velmi dobrý jas.

Přestože se výrobcům v posledních letech neustále daří zlepšovat u LCD panelů hodnotu černé barvy, hodnotu 0,25 cd / m2 tohoto Dell Latitude lze stále označovat za hodně vysokou hodnotu, což spolu s velmi dobrým jasem vede k vynikajícímu kontrastu poměr 1316:1.

Z hlediska stability zorného úhlu se Dell 7390 umisťuje hodně vysoko na žebříčku. I když ztráta jasu a kontrastu, které nelze zcela zabránit, je patrná při strmějších pozorovacích úhlech od asi 40°, zůstávají v těsných mezích v úhlech, které jsou méně strmé. Pokud se podíváte na displej shora, efekty se projeví dříve.

Výkon: čtyři jádra a SSD

Procesor

Čtyřjádrový Core i5-8350U s 15 W TDP ((Thermal Design Power – Tepelný výkon procesoru) je z generace Intel Kaby Lake Refresh a přináší základní rychlost 1,7 GHz, kterou lze pomocí Turbo zvýšit až na 3,6 GHz. Toto je nominálně nejrychlejší procesor i5 této řady. Jeho předchůdcem je i5-7300U (2,6 – 3,5 GHz), který má pouze dvě fyzická jádra, ale stále ovládá Hyper-Threading podobný novějšímu čipu.

Kromě grafického procesoru Intel UHD Graphics 620 GPU procesor také integruje paměťový řadič DDR4 a hardwarové zpracovává kódování a dekódování video obsahu H.265. Podle společnosti Intel by mělo dojít ke zvýšení výkonu asi o 40% ve srovnání s dřívějšími čipy Kaby Lake první generace. Na rozdíl od menšího modelu i5-8250U zvládne i5-8350U technologii Intel vPro.

Obvyklé kancelářské úkoly nevyžadují výkonný CPU, některé ze starších dvojjádrových CPU by zpravidla mohly stačit. Každému, kdo potřebuje používat náročnější software, který je navržen tak, aby dobře fungoval v paralelních jádrech, jako je například software pro zpracování videa Adobe Premiere Pro, by určitě měl prospěch z více procesorových jader.

Výkon systému

Subjektivně vše běží hladce, programy se spouštějí rychle, studený start trvá jen několik sekund, a dokonce ani multitasking nezpůsobí žádné zadrhávání ve výkonu.

Úložiště

SSD disk je připojen přes SATA III, při sekvenčním čtení dosahuje rychlosti 490 MB/s.

Grafická karta

Integrovaná (procesorová) grafika UHD Graphics 620 byla přejmenována z dřívější Intel HD Graphics 620. V Latitude 7390 je její maximální rychlost taktu 1100 MHz. Grafická karta HD od společnosti Intel jednoznačně těží z rychlejší dvoukanálové paměti RAM. Přestože je vestavěné úložiště rychlé, běží pouze v jednokanálovém režimu.

Hlučnost

Během chodu naprázdno zůstává ventilátor vypnutý a občasné výkyvy zatížení, jako jsou ty, ke kterým dochází při surfování na internetu, to nezmění. Při zátěži je již ventilátor chlazení slyšet, úroveň hluku je ale standardní.

Souhrnné hodnocení

Výhody Nevýhody jednoduchý, reprezentativní design nelze otevřít jednou rukou pevné, protiskluzové šasi nemá Thunderbolt 3 bezchybné zpracování baterie není přístupná zvnějšku úhel otevření displeje větší než 180 ° hlučnější klávesa mezerníku kompletní bezpečnostní vybavení s čipovou kartou relativně malá klávesnice nízká hodnota černé na LCD, vysoký kontrast tichý provoz rychlá čtečka karet vynikající výdrž

S modelem Latitude 7390 udělal Dell téměř všechno správně. Pokud hledáte ideálního business společníka, určitě s tímto notebookem nesáhnete vedle, i když se nejedná o přímo levný notebook. Nejenže jsou body na seznamu „Výhody“ četnější, ale většinou také důležitější. I když je procesor i5-8350U mírně naddimenzovaný pro kancelářské úkoly, životnost baterie je stále na vysoké úrovni, proto tento výkon navíc není rozhodně na škodu.

Jednoduše navržený, ale vysoce kvalitní šasi, dobré až velmi dobré vybavení připojovacími konektory, kompletní bezpečnostní vybavení, displej s vysokým kontrastem a Windows 10 Pro společně s tichým provozem si zaslouží jasné doporučení k nákupu.