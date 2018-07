Mobilní doba a mobilní spravování vašich financí

Jste si jisti, že máte své finance zcela pod kontrolou? V tom případě je vše v pořádku a nemusíte následující článek vůbec číst. Hledáte-li však nové možnosti organizace a správy vašich financí a máte rádi mobilní aplikace, jedná se o text určený přímo vám. Podívejte se s námi na informace o světě správy finančních prostředků prostřednictvím mobilní aplikace.

Mobilní aplikace téměř nutností

Hospodaření s penězi je stále náročnou disciplínou takřka pro každého. Naštěstí ale existují nástroje, které mohou tuto okolnost trochu zmírnit. Patří mezi ně například v dnešní době velmi oblíbené i rozšířené mobilní aplikace, prostřednictvím kterých můžete své finance spravovat již s velkou lehkostí. Mobilní aplikace prodělaly překotný vývoj a dnes se již dostaly do vysoce uživatelsky přívětivé podoby.

Není pravda, jak si často myslí senioři, že se tato možnost vztahuje pouze na osoby mladších ročníků. Mobilní aplikace může využívat totiž každý vlastník mobilního telefonu, protože jejich ovládání je uživatelsky přívětivé a velmi intuitivní. Pořídit si mobilní aplikaci rovněž nepřestavuje obtížný úkol, je možné si je bezplatně stáhnout v obchodě Google Play, pro telefony typu Android a v obchodě App Store pro přístroje iPhone. Po stažení je pak pouze nutné aplikaci aktivovat pomocí internetového bankovnictví, v němž musíte zadat kód ze zaslané ověřovací SMS. Po dokončení tohoto úkolu je již aplikace instalována a lze ji využívat k vaší spokojenosti v plném rozsahu.

Ztráta telefonu nemusí být pohromou

Od využívání mobilní aplikace mnoho lidí odrazuje možnost ztráty telefonu, a tím i možnost vzniku velkého ohrožení finančních prostředků. Nejlepším řešením je v tomto případě prevence, tj. dávat si maximální pozor a nezavdávat zlodějům příčinu ke krádeži. Avšak každý se může ocitnout někdy v situaci, kdy bude okraden, a sebevětší opatrnost tomu nemusí zabránit. To je zapotřebí si dokázat vždy přiznat. Riziko zcizení telefonu však nemusí být stále důvodem pro odmítání spravování svých financí prostřednictvím mobilní aplikace.

Nastane-li skutečně nepříjemný životní scénář krádeže, ihned zavolejte svému operátorovi z jakéhokoliv jiného telefonu a odcizení bezodkladně nahlaste. Dojde tak k zablokování vašeho telefonu a tím bude jeho využívání nenechavému zloději znepřístupněno. Následně se přihlaste do svého internetového bankovnictví, kde zrušíte provázání mezi vaším bankovním účtem a mobilním telefonem. Lze tak obvykle učinit v sekci „nastavení“ či v sekci „zabezpečení“. Dalším krokem je zadání příkazu „zablokovat přístup“ a v tento moment bude již váš bankovní účet plně ochráněn. Doporučeným komplementárním krokem je i změna hesel do vašeho e-mailového i facebookového účtu, nahlížíte-li do nich prostřednictvím svého telefonu. Učiňte tak určitě pro svůj klid.

Vhodným opatřením je rovněž nastavení funkce GPS vyhledávání telefonu, kdy si tuto možnost můžete již při jeho pořízení zaregistrovat na webu výrobce. Bude tak v praxi snadnější vystopovat aktuální polohu odcizeného mobilního telefonu. Tuto službu nabízí mimo jiné společnosti Samsung, Apple, Microsoft a další. Stejně tak je potřebné čas od času zálohovat veškerá v telefonu uložená data, abyste si v případě krádeže či ztráty ušetřili zbytečné stresové situace.

Funkce mobilní aplikace

Základní ikony mobilní aplikace, pomocí kterých lze vše ovládat, jsou velmi uživatelsky přístupné. Tvoří je: „Platba“, „Obchodní místo“, „Bankomat“, „Skenovat QR kód“, „Provést platbu pro osobu nebo firmu“ a „Provést platbu na vlastní účet“. Ovládání je pak snadné a intuitivní, neboť předpokládá typické uživatelské reakce. Podstatná je však i kontrola pokynů, protože je nezbytné aktualizovat nastavení v případě, že nastaly změny v odesílání plateb aj. Běžnou agendu pomocí mobilní aplikace pak zvládne vyřídit úplně každý.

Mobilní aplikace však také může posloužit jako vaše domácí účetnictví, neboť jejím prostřednictvím můžete efektivně sledovat své výdaje, vyhledávat si nejčastější typ a důvod realizovaných plateb a podobně. Nemusíte si vést žádné tabulky v Excelu, protože aplikace vše dokáže přesně pohlídat za vás. Výdaje si můžete zařazovat do různých přednastavených kategorií či si můžete vytvářet nové kategorie, které vám usnadní vaši orientaci ve vynakládaných finančních prostředcích.

Jaký zvolit bankovní účet?

Je zřejmé, že mobilní aplikace se musí vázat k určitému bankovnímu účtu, u nichž existuje velký výběr. Zajímavou možnost představuje například i bankovní účet mKonto, což je produkt, jehož vedení není zatíženo poplatky, stejně tak nejsou zpoplatněné výběry z tuzemských bankomatů a ze zahraničních při výběru nad hranici 1 500 Kč. Rovněž jsou realizovány zdarma všechny příchozí a odchozí platby v ČR včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO plateb. K mKontu si můžete zřídit až 4 spořicí účty eMax, 4 spořicí účty eMax Plus a mSpoření, rovněž existuje možnost vkládat na účet hotovost s mKartou, což je platební karta k mKontu, prostřednictvím vkladových bankomatů rovněž zcela zdarma.

Zvolíte-li si však jakýkoliv bankovní účet podle své volby, nezapomeňte maximálně využívat přídavnou mobilní aplikaci, se kterou půjde hospodaření s penězi téměř zcela hladce.