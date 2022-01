Kvalitní měřidla jsou naprosto nezbytnou pomůckou ve všech odvětvích, pro která je klíčová vysoká přesnost

Přesnost není jen ctností králů. Tato vlastnost je obecně velice ceněná nejen soukromém životě, ale také v práci. Nenechat druhého čekat ve chvíli, kdy máte domluvenou schůzku, dělá dobrý dojem, výstižné vyjadřování a schopnost dokonale postihnout jádro problému a jednoznačně zformulovat myšlenky výrazně usnadňuje komunikaci a zamezuje vzniku zbytečných nedorozumění. Při zhotovování technických plánů a rysů je naprosto nezbytné zachytit všechny důležité prvky a specifikovat jednotlivé rozměry. Výrobci se zase musí do sebemenších detailů držet technické dokumentace.

Při strojírenské výrobě se bez kalibru neobejdete. A jeden vám rozhodně stačit nebude

Obzvláštní důraz na preciznost zpracování je třeba klást v technických oborech a při výrobě. Každý výrobce by se měl přesně držet dokumentace zhotovené projektantem nebo dodané klientem, který firmě svěřil realizaci zakázky. V případě, kdy se využívá výrobní linka, která produkuje stovky či dokonce tisíce zcela identických kusů, může nedodržení parametrů zadaných v technické dokumentaci znamenat i naprostou nefunkčnost výrobků. To platí zejména ve strojírenství a v kovovýrobě. Právě součástky určené k další montáží často nelze i při drobné odchylce vůbec použít. Někdy nelze mechanismus, jehož jsou součástí, vůbec uvést do chodu, jindy sice fungují, mohou ale při námaze prasknout a způsobit nehodu. Je tedy na místě provádět ještě před spuštěním výroby kontrolní měření a ujistit se, že je linka správně nastavena. Právě při této příležitosti se ke slovu dostává kalibr a další měřidla.

Michovský TOOLS vyrábí měřidla z prvotřídních materiálů

V katalogu české společnosti Michovský TOOLS najdete jak různé rozměry kalibrů včetně NPTF, UNJ, UNJEF, UN, UNS, BSW, RC, Rp., tak i koncové měrky a další měřidla. Nástroje, které v nabídce chybí, si navíc můžete nechat zhotovit na zakázku.