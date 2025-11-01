Koupit vhodná svítidla je relativně snadné

Každý chce, aby jeho domov vypadal k světu. K tomu nám mimo jiné mohou dobře posloužit i bytová svítidla.
Je sice pravda, že někteří lidé mohou mít s jejich nákupem vzhledem k širokému výběru trochu potíže, na druhou stranu se nejedná o nic, co by se nedalo snadno překonat. V nejhorším se stačí řídit několika základními poučkami.
Lustry mají mnoho podob
Většina Čechů má ve svém obývacím pokoji lustr. Ten je obvykle docela nápadný a jen tak se nedá přehlédnout. Do tradičních českých obýváků se tento druh bytového svítidla velmi hodí, nicméně stále více domácností má už moderně zařízené obývací pokoje, do nichž se hodí přeci jen něco střídmějšího.
Ani v takovém případě nemusíme lustr zcela minout, jen je potřeba vybrat si něco méně dominantního. I takové lustry se dají běžně koupit. Tyto modely jsou navíc vhodné i do jiných pokojů, například do ložnice či kuchyně.
LED panely jsou velmi nenápadné
Naprostým opakem lustrů jsou pak stropní LED panely. Ty jsou maximálně nenápadné a i když se do obýváků příliš nehodí, můžeme si je nainstalovat do jiných místností. Dobře se budou vyjímat například v koupelně, dětském pokoji či ložnici.
Alternativou pak mohou být zářivková svítidla. Ta jsou finančně poměrně nenáročná, a přitom svou práci odvedou skvěle.
Světlo, které víří vzduch
Vedra jsou i v našich zeměpisných šířkách docela častým jevem. Problémy nám však dělají hlavně v nočních hodinách, kdy kvůli tropickému počasí často nemůžeme usnout.
Proto si čím dál tím více Čechů kupuje do svých ložnic svítidla bytová s ventilátorem. Obě funkce je samozřejmě možné ovládat zcela nezávisle na sobě, takže ventilátor se nezapne pouze se světlem a naopak.
Kvalitní žárovky
Při nákupu svítidla bychom neměli zapomínat ani na vhodné žárovky. Kdo netouží po něčem extra, ten si vystačí s klasikou ve formě tradičních LED žárovek. Zájemci o speciální osvětlení by se však měli poohlížet i po něčem jiném. Dobrou volbou jsou kupříkladu Philips HUE žárovky.
S jejich pomocí není problém měnit intenzitu světla, potažmo jeho barvu. Tyto vlastnosti oceníme při mnoha příležitostech. Je však potřeba vědět, že tyto žárovky jsou o dost dražší než běžná konkurence.