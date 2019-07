Marketingové oddělení je nedílnou součástí každé společnosti. Pokud firma chce jít vidět, musí se do marketingu zkrátka investovat. Za poslední léta se marketing výrazně změnil. Dnes jsou nejviditelnější hlavně marketingové nástroje, které přichází do styku s lidmi, tedy s potencionálními klienty. S pomocí marketingových nástrojů se firmy snaží jakýmkoli způsobem zaujmout lidi, zapůsobit na lidi. Nabízí se však otázka, jaké marketingové nástroje se dnes považují za nejmocnější.

Jelikož firmy o sobě musí dát vědět, aby mohly uspět, s marketingovými nástroji se rychle spřátelí. Marketingové nástroje jim pomohou prosadit se na dnešním trhu, který je doslova přesycen podobnými firmami nabízejícími podobné služby. Pojďme si zmínit několik marketingových nástrojů, které se dnes označují za nejmocnější vůbec.

Mobilní aplikace

Za nejmocnější nástroj dnešní doby se považují mobilní aplikace na míru, které vám mohou vytvořit třeba odborníci ze společnosti PepiApp, kteří se na tvorbu a následný vývoj mobilních aplikací pro operační systémy iOS a Android zaměřují. Mobilní aplikace jsou dnes něco, co je dnes a denně stahováno do mobilních telefonů a co výrazně usnadňuje život. K jejich výhodám patří například využívání všech funkcí telefonu nebo naprosté přizpůsobení se zařízení, do něhož jsou aplikace staženy.

Reklama

Za takzvaný off-line marketingový nástroj se považuje reklama, a to jakákoli – ať už se jedná o placenou, neplacenou, o televizní, venkovní nebo třeba rozhlasovou reklamu. Po mobilních aplikacích se jedná o další velice mocný marketingový nástroj, díky kterému je firma zviditelněna a prosazena na trhu a mezi konkurencí.

SEO

Naopak k mocným online marketingovým nástrojům patří takzvané SEO, což je jinými slovy optimalizace pro vyhledávače. Pod SEO však spadá také správa sociálních sítí, obsahová stránka, zdrojové kódy či odkazy.