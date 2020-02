Dnes se podíváme na to, jak vybrat herní notebook, když výpočetní technice moc nerozumíte. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kteří si někde zakoupili notebook, který jim byl prezentován jako herní – že zvládne každou hru, ale v reálu z notebooku byli pak zklamaní. Proto se pojďme podívat na to, co je důležité, a na to, jak nenaletět.

První co, tak si sepište hry, které Vy nebo Váš potomek chce hrát. Na internetu najdete jaké min. požadavky na výkon notebooku nebo počítače hra má. Najdete tam také, jaké jsou doporučené požadavky, což je pro Vás mnohem důležitější, protože to, že hru spustíte, je sice fajn, ale když ji pak musíte hrát v ošklivé grafice, to herní zážitek moc není.

Tímto získáte alespoň základní představu, co by notebook měl splňovat. Nyní se podíváme obecně na základní parametry, které jsou u herního notebooku důležité, a nakonec si herní notebooky rozdělíme do cenových skupin.

Co je u herního notebooku nejdůležitější?

– Grafická karta

– Procesor

– Operační paměť

Grafická karta

Grafická karta musí být tzv. dedikovaná (někdy označována jako samostatná, prostě musí mít vlastní paměť). S integrovanou grafickou kartou si zahrajete maximálně graficky nepříliš náročné hry (většinou online nebo v základním vybavení Windows).

Grafická karta by měla mít minimálně 2 GB (2048 MB) vlastní paměti, ideálně 4 GB či 8 GB.

Existují 2 výrobci grafických karet, a to NVIDIA a AMD (dříve ATI).

Ne každá grafická karta s vlastní pamětí je vhodná na hry a je tedy lepší toto konzultovat s někým, kdo tomu rozumí a ví od Vás, jakou máte představu a jaké hry chcete na notebooku hrát.

Procesor

Existují 2 výrobci, INTEL a AMD, většina hráčů zastává názor, že Intel je lepší. Každopádně pravdou je, že s procesory Intel se setkáte u většiny notebooků, jelikož tato značka má dominantní postavení na trhu. Proto se budeme věnovat této značce.

Hledejte procesory označené Intel Core iX (místo X bude 3, 5, 7 nebo 9 – čím vyšší, tím lepší)

U méně náročných her stačí procesory s dodatkem U (např. Intel Core i57200U), u náročnějších her chtějte plnohodnotné procesory s dodatkem Q (např. Intel Core i76700HQ).

Operační paměť

Chtějte minimálně 8 GB operační paměti (pro náročnější hry 16 GB a více)

Operační paměť lze snadno v notebooku rozšířit na rozdíl od procesoru a grafické karty, takže pokud notebook nemá tolik operační paměti (RAM), zkonzultujte s prodejcem její navýšení

Cenová relace do 15 000 Kč

V této cenové relaci je to trochu o kompromisu. Zahrajete si spoustu her, ale nečekejte, že to budou ty nejnáročnější, co jsou na trhu. Okolo této cenové hladiny naleznete notebooky s procesory Intel Core i5, 8 GB RAM a grafickou kartou NVIDIA GeForce GT 940 M.

U levnějších modelů se snažte, aby zůstala takováto grafická karta a volte procesor Intel Core i3.

Cenová relace do 25 000 Kč

Zde už máte více prostoru a najdete zde notebooky na více náročné hry. V této cenové relaci hledejte buď procesory Intel Core i7 (s dodatkem U) nebo Intel Core i5 (s dodatkem Q). Grafickou kartu NVIDIA GeForce GTX buď s 2 GB nebo 4 GB vlastní paměti.

Ukázkou velmi dobrého herního výkonu může být Lenovo Legion Y520, který má procesor Intel Core i5 (s dodatkem Q). Tento notebook se pyšní krásným herním designem, podsvícenou klávesnicí a dobrým zvukem, kdy hodně práce odvádí integrovaný subwoofer.

Cenová relace do 35 000 Kč

V této cenové relaci už si zahrajete veškeré hry, které jsou na trhu. Vyhledávejte notebooky s procesory Intel Core i5 nebo i7 s dodatkem Q, operační pamětí 8 – 16 GB a grafickou kartou NVIDIA GeForce GTX s 4 GB paměti. Vybrat si můžete například mezi notebooky HP řady Omen.

Cenová relace „NEOMEZENO“

Chcete si užít maximum herních zážitků, nechcete notebook měnit každé 2 roky, když vyjde nejnovější a nejnáročnější hra? Tak tato cenová kategorie je právě pro Vás. Nejdete zde notebooky označené slůvkem „legendární“ či „kultovní“.

Může tím být na míru skládaný notebook značky Eurocom nebo např. Dell Alienware, který má snad vše, co byste si mohli přát. Určitě zde očekávejte 32 GB operační paměti, grafickou kartu s 8 GB (někdy i 2 grafické karty) a ty nejvýkonnější procesory Intel Core i7.

Někdo zastává názor, že lepší je stolní počítač na hraní her a ano je, pokud jej nemusíte přenášet. Někdy je zase lepší variantou herní konzole. Někdy ale prostě chcete a potřebujete přenosné zařízení nejen na hry. A co Vy, už máte herní notebook nebo budete teprve vybírat?