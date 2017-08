Jak teplota ovlivňuje vaše cartridge?

Tak jako v případě jakékoliv tekutiny, rozdíl v teplotě bude mít značný vliv i na inkoust do tiskárny. Teplo je pro cartridge hlavní nepřítel, protože vyšší teplota vzduchu může způsobit vzduchové bubliny uvnitř cartridge a zapříčinit únik inkoustu.

Skladování cartridgí do tiskárny na nevhodném místě vás proto může přijít draho. A pokud jste malá firma nebo studujete, určitě nemáte peněz zrovna nazbyt. Vidět draze zakoupené originální inkousty HP nebo Canon vyteklé a nepoužitelné proto může být značně frustrující zážitek.

Skladování inkoustů

Inkoust byste měli vždycky skladovat v obytných prostorách při pokojové teplotě. Velkou chybou je nákup většího množství cartridgí v takzvaně výhodných baleních jen proto, abyste je následně skladovali v garáži. Tam vám totiž velice rychle vyschnou a vaše snaha o úsporu peněz je najednou ta tam.

Tip: Pokud máte doma nebo v kanceláři nějaké extra cartridge, doporučujeme vám nechat je ve vakuovém balení, ve kterém jste je pořídili.

Jaký má na cartridge vliv chlad?

Řečeno zcela jednoduše – minimální. Chemické složení inkoustových cartridgí má podobné vlastnosti jako obsah nemrznoucích směsí. Pokud vám tedy náhodou váš inkoust zmrzne, nemělo by to mít žádný vliv na kvalitu barvy. Jednoduše ji před použitím znovu zahřejte. Rozhodně ale nevkládejte zmrzlou cartridge do tiskárny, mohli byste tím svoje zařízení poškodit.

Naše doporučení

Nejlepším řešením je mít svoje cartridge vždycky poblíž tiskárny samotné. Budete tak mít neustálou kontrolu nad jejich teplotou i počtem. Samozřejmě je ale skladujte tak, abyste umožnili své tiskárně dostatečnou ventilaci, a vyhnuli se tak jejímu přehřátí. Také jistě není překvapením, že (stejně jako jakékoliv jiné spotřební zboží) i cartridge mají své datum spotřeby.

Tip: Pokud proto máte neustálé nutkání se inkoustovými náplněmi předzásobovat, pravidelně na nich kontrolujte štítek s datem expirace.

V případě, že tisknete větší objemy textů, zvažte pořízení laserové tiskárny. Manipulace s tonery je jednodušší, nehrozí vám rozlití inkoustu a především výrazně ušetříte. Na výběr máte z nepřeberného množství výrobců tiskáren a tonerů. Výhodou je i možnost využití tzv. alternativních tonerů, které jsou většinou dokonce ekologičtější i ekonomičtější než ty originální.

Potřebujete pomoci s výběrem toneru? Rádi vám poradíme, kontaktujte nás.