Jak funguje elektromagnetické relé a kde sehnat miniaturní relé?

Elektromagnetická relé jsou velmi malé součástky, kolikrát mají jen pár centimetrů, přesto hrají v našich každodenních životech velkou roli. Používají se třeba v zabezpečovacích zařízeních na přejezdech nebo pro ovládání elektromotorů.

Relé spatřilo světlo světa v roce 1835 a úplně původně se využívalo jako mechanický zesilovač pro telegrafní linky. Telegrafům však dávno odzvonilo a relé žije dál. I v 21. století se nám tato jednoduchá součástka stále hodí.

Jak funguje relé?

Elektromagnetické rele je složeno z cívky, řídícího obvodu a řízeného obvodu. Řídícím obvodem spínáme a přerušujeme řízený obvod – funguje to právě díky cívce s jádrem a kotvě, ty jsou vyrobeny z magneticky měkké oceli.

Jakmile sepneme řídící obvod, cívkou začne procházet proud, začne fungovat jako magnet a přitáhne kotvu. Konec kotvy k sobě přitlačí jazýčky řízeného obvodu, a tím tedy může procházet proud.

Velkou výhodou je, že proud v řídícím obvodu může být malý, ovšem dokážeme jím spínat řízený obvod i s velkým proudem.

Na trhu existuje celá řada relé

Pro různé potřeby se využívají různé druhy relé. Mohou mít rozdílné provedení magnetického obvodu (stejnosměrný či střídavý), počet ovládacích cívek, druh ovládacího proudu (taktéž stejnosměrný a střídavý), počet a druh kontaktů (rozpínací, přepínací, spínací), materiály a také parametry.

Z parametrů jsou důležité zejména hodnota spínacího napětí, které způsobí sepnutí kontaktů, a maximální možné spínané napětí a proud. Tyto hodnoty vás obvykle zajímají, když se chystáte relé kupovat. Někdy je však velmi důležitá i velikost, pro některé aplikace je zapotřebí, aby bylo relé co nejmenší. Kde je možné sehnat miniaturní relé? V nabídce je má prodejce elektroniky TME.

Miniaturní relé s různými parametry na TME.eu

TME (Transfer Multisort Elektronik) je společnost s historií již od roku 1989, která má hlavní sídlo v Lodži v Polsku. Právě odsud, z hlavního skladu, putují zásilky do nejodlehlejších koutů světa a také do České republiky. Společnost TME prodává nejrůznější elektronické součástky, a to v dost velkém objemu. Denně expeduje zhruba 5 000 zásilek, proto aktuálně staví i další skladovací prostory, které by měly být dokončeny příští rok.

Ale zpět k relé. Když si v e-shopu TME.eu otevřete kategorii Relé a stykače, objevíte celkem téměř 7 000 různých relé – průmyslových, automobilových, jazýčkových a také miniaturních. Jestliže sháníte miniaturní relé, tady jste na správném místě, nabízí jich skoro dvě stovky a s různými parametry (montáž, spínané napětí, odpor cívky, rozměry, pracovní teplota, napětí cívky, max. proud kontaktů, konfigurace kontaktů atd.). Při odběru ve větším množství nakoupíte za nižší ceny, polská TME je tedy ideálním partnerem pro firmy, které potřebují nakupovat elektronické součástky.