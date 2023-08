Firmám ušetří miliony, jednotlivcům tisíce. Kde jej pořídit?

Windows? Levnější verze vyjde na tři tisíce, profesionální na víc než pět tisíc. MS Office? Klidně i přes 11 tisíc. Pak tu máme antivirus, případně VPN a další užitečné aplikace. Zkrátka bychom mohli pokračovat, dokud bychom vás či vaši firmu nezruinovali. Naštěstí ale existuje mnohem lepší řešení, díky kterému pořídíte kompletní aplikační vybavení pro vaše počítače za zlomek původní ceny.

Originální software za zlomek ceny

Druhotné licence jsou ideálním způsobem, jak to udělat. Softwarové licence, které už firma nepotřebuje, totiž představují ideální příležitost pro někoho jiného. Jejich odprodej je přitom v Evropské unii úplně legální. Pokud si tedy chcete pořídit nový operační systém MS Windows 11 PRO, můžete tímto způsobem ušetřit až čtyři tisíce z původní ceny.

Ve chvíli, kdy vybavujete celou kancelář, se pak takováto úspora výrazně promítne do vašeho rozpočtu. Když přidáte do košíku MS Office 2021 Professional Plus pro veškerá vaše oddělení, ochranu počítače i celé sítě v podobě antivirového programu a operační systém pro vaše servery jako bonus, můžete ušetřit až miliony korun.

Kde nakoupit levné licence?

Pokud hledáte místo, kde byste mohli pořídit veškeré aplikační vybavení pro všechny vaše počítače, zamiřte na eshop Prolicence.cz. Právě tady totiž najdete všechno potřebné nejen pro vaši kancelář, ale i domácí PC. Pořiďte si levný Windows 11 už od 890 Kč. K dispozici jsou i starší verze v podobě exkluzivně levných Windows 10 (od 499 Kč) až po legendární Windows 7.

Do košíku si můžete přibalit i celou řadu prověřených antivirových programů a další aplikace od Adobe či Microsoftu. Stačí si vybrat a nakoupit, protože na eshopu Prolicence.cz budete mít vždy jistotu, že kupujete pouze originální software prověřený systém proti duplicitám. A to s až 85% slevou.