Výběr kola – jaké je to pravé pro vás?

Podle průzkumů až 50% Čechů používá pro cestu do zaměstnání auto. To činí dopravní situaci v některých větších městech neúnosnou. V minulosti bylo toto číslo mnohem vyšší, naštěstí se začínáme inspirovat ostatními evropskými metropolemi, kde se v rámci zlepšení dopravního provozu i životního prostředí využívá pro cestování kolo. Pokud i vy chcete udělat něco pro naši planetu a zároveň si urychlit cestování po městě, budete potřebovat kolo. Jak jej ale vybrat?

Primární využití

Ještě než začnete vybírat konkrétní model, je nutné promyslet si, co od kola vlastně očekáváte. Chcete kolo pouze na cesty po městě? Nebo s ním rádi vyrazíte do náročnějšího terénu? Jaké požadavky by mělo splňovat? Budete jej používat denně? Máte na kolo nějaké speciální požadavky? Nezapomeňte také zvážit finanční možnosti. Kolo totiž není nejlevnější investicí. Vybírejte proto pečlivě.

Kolo do města

Jestliže potřebujete jen spolehlivého parťáka, který vás po městě rychle dopraví přesně tam, kam potřebujete, silniční kolo je ideální volbou. Je totiž velmi rychlé a překvapivě lehké. Díky úzkým plášťům je však velmi citlivé na terén a je vhodné pouze na asfalt. Na jiném terénu by se mohlo rychle opotřebovat či dokonce poškodit. Pro každodenní cesty do práce nebo pohodlný přesun po městě je však tento typ kola více než dostačující.

Kolo do nepohody

Bezpečné kolo na silnice i do náročného terénu – to je horské kolo. Jeho největší výhoda tkví právě v univerzálnosti. Pokud tedy potřebujete kolo na cesty do práce, ale zároveň chcete víkend strávit na cestách po přírodě, horské kolo je to pravé pro vás. Na klasické vyjížďky si postačíte s levnějším modelem, pro zdolávání výzev však volte spíše celoodpružené kolo, které budete mít i v náročném terénu a ve vysoké rychlosti stále plně pod kontrolou.

A jak jste na tom vy? Jezdíte do práce na kole či autem?