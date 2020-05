Nevíte, jaký dárek pořídit ke Dni dětí? Co takhle dětská kola?

Den dětí se blíží stejně rychle, jak ubíhá měsíc květen. Svůj den děti oslaví 1. června a patří se, aby rodiče pro ně připravili nějaké překvapení. Může to být drobnost v podobě sladkosti, ale také něco většího, co udělá dvojnásobnou radost. Dětské kolo je báječným dárkem pro každé sportovně nadané dítě.

Koronavirová pandemie poněkud změnila způsob současného života

Všudypřítomné roušky a omezení kontaktů se sice postupně omezují, přesto to vypadá, že letošní dovolenou většina Čechů stráví v tuzemsku. Hranice se možná otevřou, ale podmínky vycestování nebudou jednoduché. Pobyt doma bude zajímavou alternativou trávení volného času pro toho, kdo byl zvyklý pravidelně vyjíždět za hranice.

Česká republika je protkána hustou sítí turistických i cyklistických tras, které v současné době více než kdy jindy ožívají návštěvníky. Lidé chtějí být v přírodě, kde se mohou svobodně nadechnout bez roušky na obličeji. A právě tato doba je vhodná i pro pořízení dětského kola. Společně s dětmi totiž můžete úměrně k jejich věku vyrážet na kratší i delší trasy a kochat se krásami, které tuzemská krajina nabízí. A přitom to nemusí být ani příliš daleko. Možná že sami zjistíte, co zajímavého se skrývá za humny.

Kde pořídit dětské kolo?

Pro nákup dětského kola lze využít kamennou prodejnu stejně jako internetový obchod. Například e-shop detska-kola.net nabízí zajímavou službu – svým zákazníkům, kteří si u něho kolo objednají, ho dodají až domů již smontované a seřízené. Pak už jen bude stačit, aby si dítě na něho usedlo a rozjelo se poznávat svět.

V nabídce má e-shop kola různých dětských velikostí i oblíbených značek, které mají s výrobou dětských kol bohaté zkušenosti. Nemusíte mít tedy strach, že byste špatně nakoupili.

Jak vybrat vhodnou velikost dětského kola?

Rodiče by měli mít na paměti, že u dětského kola neplatí, že při koupi většího rámu dítě do něho doroste. Nemá-li dobře zvládnutou techniku jízdy, nebude se mu na větším kole dobře jezdit a tuto oblíbenou sportovní aktivitu mu můžete tímto dost zprotivit. Platí, že dítě by mělo spolehlivě dosáhnout na zem. Orientovat se při výběru vhodné velikosti kola je třeba podle tabulky, která respektuje výšku dítěte.

Nejmenší kola 12“ mívají protisměrnou brzdu, jež je z bezpečnostního hlediska vhodnější, a také balanční kolečka nebo plastový kryt zakrývající celý řetěz. U větších kol už bývá použita volnoběžka a čelisťová brzda, tak jak tomu bývá u kol pro dospělé.

Nezapomeňte na bezpečnost svých dětí

Povinnou výbavou dětí na dětském kole je také přilba, která chrání jejich hlavu. Ty kvalitnější mívají seřizování obvodu hlavy pomocí kolečka a mohou mít i v otvorech helmy síťku proti vlétnutí hmyzu. V nabídce e-shopu detska-kola.net najdete i bohatý sortiment příslušenství na kolo, jako jsou dresy, nosiče, osvětlení, košíky, brašny nebo cyklocomputery a další. Určitě jimi svým dětem uděláte radost ke Dni dětí.