Kolik stojí hokejista?

Také s dojetím vzpomínáte na slavné okamžiky českého hokejového týmu v Naganu? Představa, že i váš malý synek by mohl jednou získat olympijské zlato, je více než lákavá. Zatím tedy úspěšně váš předškolák zvládá bruslit na ledě na nedalekém rybníku, ale co není, může být. Zvláště pak, jestliže najde v tomto zimním sportu zalíbení, a vy mu proto pořídíte kompletní hokejovou výbavu, protože se váš malý brouček stane součástí juniorského sportovního klubu.

Kvalitní hráčské vybavení

Základem pro každého hráče je kvalitní hokejové vybavení, aby mohl podávat výborný výkon na ledě. Měl by se v něm cítit pohodlně. A nejen to. Oblečení by mělo splňovat vysoké nároky na pevnost materiálu i švů, musí být prodyšné a pokud možno takové, aby se dobře udržovalo v čistotě. Samozřejmě od takového vybavení hráč očekává, že ho bude při hře chránit. Minimálně tedy ty části těla, které jsou nejvíce zranitelné – oblast ledvin, křížovou a bederní páteř.

Vyrážečky a lapačky pro brankáře

Při hokeji je brankář vystavený velikému tlaku. Nesmí pustit gól. Pro to, aby mohl podat co nejlepší výkon, musí být i on správně vybavený, zvláště pak, když musí čelit hned několika hráčům, kteří útočí na jeho branku. Nutná výbava hokejisty v brance bude proto obsahovat i vyrážečky nebo lapačky.

Brusle a hokejka jako základ pro každého hokejistu

Bez bruslí to na ledě prostě nejede. Pro sváteční bruslaře stačí cenově nenáročné brusle s břitem, které však jsou přesto kvalitní. Pro hráče a brankáře je však třeba počítat s koupí bruslí ve vyšší cenové hladině, aby dokázaly splnit všechny náročné podmínky pro sport, vedený na vrcholové úrovni. Nože takových bruslí jsou vyrobené z velmi kvalitní oceli, která je ošetřena proti předčasnému stárnutí, korozi a je možné je opakovaně brousit. Z pevného materiálu je obvykle vyrobená také nezbytná součást každého hokejisty – a to hokejka. Ta respektuje velikost hráče a styl jeho hry díky zahnutí spodní části i svojí délkou.