Zlato jako výborná investice

Shromažďování peněz na účtu v bance vám moc jistoty zvýšení dané částky nedává. K rozmnožení financí vám určitě pomůže dobré investování. Nevíte, kde začít? Vyzkoušejte výhody investičního zlata, kde vás výkupní ceny budou stále těšit.

Zlato jako cesta ke zbohatnutí

Moc lidem se nepoštěstí vlastnit zlatý důl, ale nějaký kousek zlata by byl určitě možný. Kde ho vzít? Kupte si ho ve specializované prodejně v Obecním domě, kam můžete zajít osobně, aby vám zde mohli dobře poradit s výběrem odborníci. V době pandemie si lze také objednat diskrétní a pojištěnou zásilku přímo z obchodu www.zlate-mince.cz. Nemusíte se ničeho obávat, vždyť za dobu existence se zde vystřídalo více než šedesát tisíc zákazníků. Mnozí se sem pravidelně vracejí pro investiční zlato, aby si doplnili své soukromé rezervy. Skvěle se hodí k investičním účelům, jelikož cena pamětních mincí se navyšuje také o přidanou sběratelskou hodnotu. Zlaté mince a zlaté slitky určené k bezpečné investici do tohoto drahého kovu se díky firmě distribuují již sedmnáct let, tak to jsou slova Pavla Trtíka, ředitele společnosti Zlaté mince.

Dovoz zlata s ryzostí

Zlato se dováží ze zahraničí díky dceřiné společnosti rakouské centrální banky. Tento způsob je pochopitelný, protože žádná česká mincovna investiční zlato v podobě zlatých slitků nevyrábí. Vždy se můžete spolehnout na ryzost a původ. Na našem českém trhu dominují zlaté cihly od švýcarských rafinérií Argor Heraeus a P.A.M.P. K velkým výhodám patří, že jsou nákupy zlatých slitků osvobozeny od placení DPH. Pokud tento fakt porovnáte s pořizováním obrazů, starožitností nebo diamantů, jde o jistou konkurenční výhodu. Zlato si uchová svou vloženou hodnotu. Neovlivní ho nestabilní měna, ekonomický vývoj a jiné změny. Vlastně se nedá zničit, nijak ho nepoškodí ani požáry, ani povodně.