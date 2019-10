Zařizování restaurace? Žádný horor, ale dobrodružství

Dnešní doba přeje originalitě a tak je radost navštěvovat nově otevřené podniky, ať už jde o restaurace, bistra, nebo bary. Každý je osobitým originálem, každý vybavený v jiném stylu. A i když kráčíte ulicemi Prahy či Brna, můžete se rázem pocitově ocitnout v Provence, popřípadě v kavárně z 30. let. To vše díky důvtipu majitelů a citlivě zvolenému zařízení interiéru.

Stojíte vy sami před otevřením vlastního podniku a přemýšlíte, v jakém stylu by měl být? Eventuálně jste majiteli starší hospůdky či restaurace a cítíte, že by měla dostat nový život? V tom případě vás rádi inspirujeme.

Volte podle prostoru

Obecně platí, že zásadní roli hrají prostory. Historický dům s barokními prvky těžko předěláte na valašskou kolibu, stejně tak jako malý dřevěný bungalov na okázalý restaurant, kterému tolik sluší vysoké stropy. První otázkou tedy je „Jaký koncept má vaše restaurace splňovat?“ Tento koncept pak, nejlépe citlivě a případně po poradě s odborníkem, přeneste do interiéru. Nezapomeňte, že méně znamená více a mix stylů a přeplácanost vám může jen uškodit, stejně jako všechny lapače prachu, jež navíc bývají často nevkusné.

Gastro nábytek je dnes natolik bohatým a pestrým odvětvím, že si můžete vymyslet prakticky cokoli. Nábytek do restaurace, ať už barový pult, barové stoly nebo barové židle – to vše dnes můžete najít na jednom místě a v jednom stylu. Chcete dřevo, čalounění neb kombinaci s kovem? Nic není problém – existují totiž firmy, jež se na restaurační nábytek soustřeďují. Houpací křeslo domů k televizi si u nich sice nekoupíte, ale jste-li podnikatel v gastronomii a vybavujete restauraci, seženete u nich všechno.

Inspirujte se v moderních podnicích

Dozvíte se například, že masivní barové pulty ustupují do pozadí a střídají je obsluhovací stoly, jež jsou vzdušnější a jsou jakoby otevřené zákazníkovi. Nadčasová je kombinace syrového dřeva, kovů a skla a lidé mají rádi minimalistické posezení. I dnes lze pořídit čalouněné židle – jsou ale velmi stylové a s čalouněním let osmdesátých nemají vůbec nic společného. Pohrát si můžete i s dlažbami a svítidly. Zde platí, že vítězí nesmrtelné dřevo a čím víc světel, tím lépe. Třešinkou na dortu je pak volba obrazů – volte modernu, vždy ale tak, aby zapadala do celkového stylu.