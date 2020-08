Vizitka pro obchodníky – jak by měla vypadat?

Kvalitní vizitky jsou důležité téměř ve všech oborech, v obchodním sektoru jsou ale skutečně klíčové. Nejde jen o samotné grafické zpracování. Velkou roli hraje i tvar vizitek, kvalita tisku, gramáž papíru nebo použité písmo. A možná vůbec nejdůležitější je samotné předávání vizitek a manipulace s nimi. Přitom právě tomu by se měla věnovat maximální pozornost při každém obchodním jednání. Máme pro vás tedy tipy na správnou podobu vizitky i nakládání s ní.

Samotná vizitka

1. Písmo, styl a kompozice

V obchodní sféře platí, že méně je více. Zvolte tedy vkusnou vizitku s dobře čitelným písmem. Raději neexperimentujte s barvami, neobvyklými tvary apod., aby celkový vzhled vizitky nepůsobil překombinovaně.

2. Barva podkladu

Bílou nikdy nic nezkazíte. Nejste kreativci, takže černému nebo výrazně barevnému podkladu se pro jistotu vyhněte. Písmo by mělo být v korporátních barvách, ale pokud patříte k freelancerům, můžete být při výběru barev přece jen kreativnější.

3. Zadní strana vizitky

Pokud nemáte z druhé strany údaje v angličtině nebo jiném jazyce, přidejte tam osobní vzkaz. Je to milé a originální gesto, které se cení i v byznysu.

Předávání vizitky

1. Osobně

Asi není potřeba upozorňovat na to, že vizitku byste vždy měli předávat jen osobně. V žádném případě vizitky neposílejte, ani nikdy nepředávejte obchodním partnerům vizitky někoho jiného.

2. Aktuálnost

Před každou schůzkou se v dostatečném předstihu ujistěte, že máte na vizitce aktuální údaje. Abyste je případně ještě mohli nechat upravit. V den schůzky už by vám to bylo nejspíš k ničemu, proto plánujte tisk nových vizitek s dostatečným předstihem.

3. Vlastní vizitka

Během jednání si zkontrolujte, že předáváte svoji vlastní vizitku. Raději si ji uložte dostatečně daleko od ostatních vizitek, abyste z důvodu nervozity nesáhli po nějaké jiné.

4. Čistota

Na prvním dojmu záleží a nikdo si o vás neudělá pěkný obrázek, když mu předáte špinavou a pomačkanou vizitku. Natož, aby vaše vizitky byly polité nebo upatlané. Může se samozřejmě stát, že se vám na ně něco vyleje nebo se vám v tašce pomačkají. Takové vizitky ale patří okamžitě do koše.

5. 1 vizitka a dost

Předávejte vizitky vždy po jedné, žádné hromadné rozdávání se v tomto případě rozhodně nedoporučuje.

6. Projevte zájem

Na vizitku Vašeho obchodního partnera se při předávání podívejte a vložte si ji do vizitkovínku nebo peněženky. Nevypadá vůbec dobře, když si vizitku jen tak zastrčíte do kapsy nebo hodíte do tašky, aniž byste jí věnovali alespoň letmý pohled.

7. Oslovujte titulem

Když uvidíte, že má váš klient na vizitce uvedený titul, oslovujte ho už později titulem. Uvidíte, že tak získáte jeho sympatie mnohem snadněji.

8. Pokud vizitku zapomenete, omluvte se

Možná budete namítat, že vizitky nejsou v dnešní digitální době potřeba, ale opak je pravdou. Tedy jde spíš o formální záležitost, ale počítá se s tím, že u sebe vizitky nosíte. Když si je tedy zapomenete, omluvou určitě nic nezkazíte a můžete vizitku později poslat klientovi například v elektronické podobě.