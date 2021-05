Virtuální kancelář – trend, který stojí za zváženou

Moderní doba plná práce z domova nás sice tak trochu separuje od společnosti, nabízí nám však další, nové možnosti pro podnikání a byznys. Bez ohledu na to, zda jste start-up a teprve začínáte, řadíte se mezi ostřílené podnikatele či drobné živnostníky a nebo jednoduše jen nemáte vlastní prostory a už vás nebaví ze schránky vybírat dvacet firemních dopisů denně, existuje možnost, která zahrnuje třeba i pronájem zasedací místnosti. Sídlo firmy v Praze, byť virtuální, nadchne všechny zájemce o lukrativní adresu s možností navázat nové obchodní vztahy a získat zajímavé klienty a zákazníky.

Konec předraženým pronájmům

Sídlo firmy Praha eviduje řadu zajímavých adres, kde si můžete vytvořit i vy své sídlo podnikání. Co to pro vás znamená? V první řadě konec vysokému měsíčnímu nájmu, jenž jste doposud platili. Zvláště v době vládních omezení, kdy bylo doporučováno práci provádět z domova, se nájem prostor nemohl vyplatit. U virtuálního sídla zaplatíte nejen symbolické peníze, ale navíc získáte řadu výhod, které vy osobně nemusíte spravovat a řešit tak další administrativní posily. Jak by se vám líbilo mít připravenou zasedací místnost s kávou a čerstvým ovocem, popřípadě pravidelně zpracovanou poštu? To vše vám sídlo v Praze zajistí! Služby nabízené správcem virtuálních adres nadchne vás i vaše zákazníky a obchodní partnery. Ve výsledku nejen ušetříte, ale vytvoříte dojem velmi moderního zázemí a profesionálního přístupu. Do širokého spektra služeb se počítá třeba pevná linka obsluhovaná zkušeným odborníkem. Ten hovory nejen vyřídí, ale případně spojí.

Dlouholeté zkušenosti pro začínající podnikatele

Pokud se teprve rozhodujete, zda si založit živnost či firmu, máme pro vás parádní tip. Založení společnosti s.r.o. nebylo nikdy snazší díky profesionálnímu přístupu s detailně promyšleným konceptem pro založení funkční společnosti. V pevně nastavené ceně je zahrnuto skutečně vše, veškeré potřebné papírování, komunikace s úřady, vyřízení kolků a dalších poplatků, obstarání všech výpisů z potřebných institucí i vaše jistota zápisu firmy do Obchodního rejstříku.