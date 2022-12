Umíte si poradit s přepravou nadrozměrných předmětů?

Poslat poštou balík menších rozměrů je celkem jednoduché. Jak ale přepravit do zahraničí třeba traktor nebo pásové rypadlo? Nejde sice o tak častou záležitost, ovšem poradit si s tím budete muset. Nejjednodušší je obrátit se na přepravce, který se nadměrnou přepravou zabývá. Což znamená, že disponuje vhodným vybavením i zkušenostmi.

Co to vlastně je nadrozměrná přeprava

Nadrozměrná doprava přichází ke slovu v situaci, kdy rozměry přepravované věci přesahují ty standardní. Pak je pochopitelné, že běžný dopravce na její přepravení nestačí, protože většinou nemá potřebné kapacity. Zapotřebí jsou také povolení pro realizaci přepravy konkrétního nadrozměrného předmětu. Přeprava těžkých zásilek vyžaduje speciální vozový park – tahače, návěsy a podvalníky s vysokou užitnou tonáží.

Nadměrná přeprava vyžaduje vhodné pojištění, a to nejlépe platné pro celé území Evropské unie. Z výše uvedeného vyplývá, že pro zajištění přepravy nadrozměrných předmětů je třeba si vybrat firmu, která vším tímto disponuje, má kvalitně vyškolené pracovníky ovládající cizí jazyky a také dostatek zkušeností.

Nadrozměrná doprava stavebních strojů a zemědělské techniky

Zaskočil vás úkol, jak dostat těžký stavební stroj do zahraničí? Poštou ho poslat nelze, kurýrem také ne a vaše vlastní síly nestačí. Zde jako jediné řešení se nabízí pomoc společnosti, pro kterou je přeprava stavebních strojů a přeprava zemědělské techniky denním chlebem. Obvykle firma zajistí bezpečnou nakládku a vykládku nadrozměrného předmětu profesionálními pracovníky. Tímto způsobem lze přepravovat také obráběcí stroje, harvestory, lesní techniku, traktory, lisy, pásová rypadla, a to až do hmotnosti 53 tun.

Nadrozměrná přeprava

Ostravská společnost Easy Logistics se přepravě nadrozměrných nákladů věnuje již sedmnáct let. Za tu dobu nasbírala dostatek zkušeností. Maximální délka výrobku, kterou je schopna přepravit, je až dvacet dva metry a celková šíře šest metrů. V mezinárodní přepravě je maximální výška soupravy dána hranicí čtyři a půl metru, kterou je nutné respektovat.