Skládací přepravky pro efektivní logistiku a skladování

Mít dokonalý pořádek na pracovišti je základem každé kvalitně odvedené práce. Jak chcete dobře pracovat, když nemůžete polovinu věcí najít a ta druhá leží jen tak bez ladu a skladu? V mnoha průmyslových odvětvích se proto neobejdete bez skládacích přepravek, díky nimž je snadnější a efektivnější logistika i skladování.

Odolnost, vysoká nosnost a kvalita

Aby přepravka plnila svůj účel, pro který se používá, musí mít určité vlastnosti. Tou nejdůležitější je nejspíš odolnost vůči teplotám a mechanickému působení. Na co by vám byla skládací přepravka, jež by sice vypadala velice dobře i po stránce barevnosti, ale v praxi by byla nepoužitelná, protože by se záhy rozbila? Obvykle se předpokládá, že přepravky nestojí na jednom místě, ale jsou naopak velice často z místa A do místa B přepravovány, proto se od nich očekává vysoká odolnost. Přepravky od Schoeller Allibert takové jsou. Plast, z něhož jsou vyrobené, opravdu něco vydrží. Například skládací přepravka o velikosti 600×400×343 mm snese zátěž až 30 kg.

S víkem i bez něho

Některé druhy přepravek jsou vyráběné s integrovaným víkem. Pro potřeby v průmyslu je však na trhu také dostatečný výběr přepravek bez víka. Tyto se uplatňují především v potravinářství – v pekárnách, ve výrobnách lahůdek, nebo je možné je použít na přepravu ovoce a zeleniny v zemědělství. Vedle toho mají takové přepravky držák etiket, díky čemuž je možné velice dobře rozlišit, co se vlastně v nich přepravuje. Tyto přepravky se vyrábějí s různou výškou, lze tudíž si z nabídky vybrat takovou, která se hodí na převážení konkrétního zboží.

Recyklovatelné přepravky od světového výrobce

Schoeller Allibert patří k největším světovým výrobcům vratných plastových obalů pro manipulaci s materiálem. Na trhu působí již přes 50 let, přičemž jej najdete ve 20 zemích světa včetně České republiky, kde má také své zastoupení. Jejich výrobky patří ke špičce v oboru.