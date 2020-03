Proč by měly mít e-shopy vlastní mobilní aplikaci?

Stále více lidí se chce dostat do světa byznysu. Nejsnazší cestou se jeví internetový obchod, který nevyžaduje tak vysoké náklady na provoz. Většinou si vše, co se vztahuje na internetový obchod, jeho majitel zařídí sám, alespoň ze začátku. Je to tedy skvělá možnost, jak se postavit na vlastní nohy. Na druhou stranu se zvýšeným zájmem o takzvané e-shopy roste počet těchto internetových obchodů obrovským tempem. To má za následek hlavně to, že e-shopy se snaží zviditelnit kvalitní reklamou. Nemusíte však sázet na internetové nebo televizní reklamy, vyplatí se mít vlastní mobilní aplikaci, která je jistým esem v rukávu.

O mobilních aplikacích se dnes říká, že jsou to nejmocnější marketingové nástroje současnosti, které však mohou využívat nejen e-shopy, ale také firmy ve službách nebo obce či města, která tímto způsobem mohou informovat své občany o aktuálním dění a blížících se událostech. I když jsou však mobilní aplikace skutečně mocné, stejně se najdou e-shopy, které si myslí, že jim tato inovace nic nepřinese. Jenže to je omyl.

Usnadní první i opakovaný nákup

Mobilní aplikace mají celou řadu výhod. Nejen, že se plně přizpůsobují zařízení, do něhož jsou stahovány, ale kromě jiného využívají všechny funkce zařízení, do něhož jsou staženy. To vede k usnadnění prvního, ale také opakovaného nákupu.

„Nejen samotný výběr produktů, ale také potvrzení objednávky je záležitost velice snadná a pohodlná. Zákazníci se na této jednoduchosti stanou naprosto závislí, a to hlavně proto, že se nebudou muset neustále přihlašovat, jako je tomu u klasických webových stránek.“, doplňuje Libor Klapeč, který se specializuje na tvorbu mobilních aplikací ve společnosti APPKEE.

Posílání notifikací

V rámci mobilních aplikací můžete posílat svým zákazníkům takzvané notifikace čili krátká oznámení, která budou zákazníka informovat například o aktuálních slevách, novém zboží, také o zbylém zboží v košíku nebo třeba o dopravě zdarma, kterou se neváhá využít řada nákupních maniaků.