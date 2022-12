Pokud nepoužíváte PPC reklamu, připravujete se o spoustu zákazníků

Způsobů, jak dát o své nabídce vědět potenciálním zákazníkům, je mnoho. Každý z nich má své výhody a nevýhody, a ne všechny jsou ovšem stejně nákladově efektivní. Jedním z nejrychlejších a současně nejefektivnějších způsobů, jak na své stránky dostat koupěchtivé zákazníky je reklama s platbou za kliknutí – PPC.

Co je to PPC reklama

PPC znamená „pay per click“ neboli platba za kliknutí. Za reklamu tedy platíte pouze v případě, že vám skutečně přivedla návštěvníka. PPC reklamy můžete vidět ve výsledcích vyhledávání Google či Seznamu, kde se nacházejí úplně nahoře, nad organickými výsledky. Jsou to výsledky, u kterých je malým písmem napsáno „reklama“. Pokud na některý z těchto výsledků uživatel klikne, zadavatel reklamy zaplatí určitou částku, která se odvíjí od konkurenčnosti daného vyhledávaného výrazu. Reklama se ve výsledcích zobrazuje na základě klíčového slova, které uživatel hledá. Na jaké slovo se bude reklama zobrazovat určujete samozřejmě vy jako zadavatel. Kromě PPC reklamy ve vyhledávačích, které se zobrazují na základě klíčových slov, existují i jiné typy, například PPC reklamy na sociálních sítích, jako je Facebook, které se zobrazují potenciálním zákazníkům na základě informací, které o nich reklamní platforma shromažďuje.

Kolik stojí PPC reklama?

Nejlepší na tom všem je, že cenu za kliknutí na reklamu určujete vy jako zadavatel. Sami si určíte, kolik je pro vás přijatelná cena za určité klíčové slovo a kolik jste ochotni nabídnout za kliknutí. Algoritmus poté reklamy seřadí podle nabízené částky a zobrazí je v daném pořadí. Vše funguje na principu aukce, pokud jiní inzerenti nabídnou za kliknutí více, vaše reklama se nezobrazí. V některých oborech či za některá klíčová slova tak musíte nabídnout za kliknutí desítky korun, jinde pořídíte daleko levněji. Vždy však přesně víte, kolik a za co platíte.

Vždy máte dokonalý přehled o rentabilitě

V PPC reklamě můžete přesně nastavit, kolik a za jaké klíčové slovo jste ochotni zaplatit a také přesně vidíte, jak se vám které kliknutí vyplácí. Statistiky jsou snadno dostupné a ukazují, jak si vaše PPC kampaně vedou a jakou návštěvnost a výsledky přinášejí vzhledem k vašemu rozpočtu.

V žádných jiných reklamních a marketingových kanálech není souvislost rozpočtu a přímých výsledků tak jasná. Pokud pošlete návštěvníky z PPC na vyhrazené vstupní stránky a sledujete je až po konverzi pomocí služby Google Analytics, můžete vidět, kolik jste utratili a co to přineslo z hlediska vašich konečných cílů. Žádný billboard nebo reklama v časopise se takto přesně změřit nedá.

Díky PPC reklamě má i nová stránka možnost získat návštěvnost prakticky okamžitě

Zatímco u jiných způsobů propagace to nějakou dobu trvá, než na váš web začnou proudit první zákazníci, u PPC reklamy jsou výsledky okamžité. Jakmile se rozhodnete reklamu spustit, objeví se okamžitě na internetu a první návštěvníci přijdou do několika minut.

PPC reklama je i pro začínající firmy

Mnoho začínajících online podnikatelů nasazení PPC reklamy odkládá z obavy z vysokých nákladů. To je ovšem chyba. U PPC reklamy platíte pouze za to, co skutečně dostanete. Můžete začít klidně s malým rozpočtem několika stokorun a postupně investovat více. Přesně víte, která klíčová slova se vám vyplácejí a která nikoli, a můžete tak svou kampaň za chodu upravovat. Nevýdělečná slova pozastavit, těm výdělečným přidat rozpočet, aby se zobrazovala častěji a vydělávala ještě více. A pokud si budete chtít dát pauzu, můžete reklamy vždy stopnout a okamžitě zastavit výdaje na reklamu. To je u jiných marketingových kampaní velmi obtížně proveditelné, ne-li nemožné. A navíc, jako začínající firma potřebujete okamžitě vidět výsledky, což je díky PPC reklamě možné. Klidně můžete ráno spustit web a dopoledne mít první zákazníky. Žádný jiný způsob marketingu nemá tak okamžitý efekt.

Vyzkoušejte PPC reklamu ještě dnes

PPC reklama se osvědčila jako spolehlivý a ziskový kanál pro spoustu online firem, které hledají rychlou, kvalitní návštěvnost a konverze. Vzhledem ke všem výhodám, které PPC nabízí, není příliš riskantní ji vyzkoušet a zjistit, jak z ní může vaše podnikání profitovat.