Podívejte se na živonostem na zub

Každý rok roste zájem o životnosti. Jenže ne každý si může hned ze začátku dovolit investici do vlastního sídla podnikání, pronajmout si luxusní kancelář, popřípadě si začít stavět vlastní komerční prostory. V tu chvíli nastupují do hry virtuální, neboli chytré kanceláře. Jsou totiž významné. Nejvíce pak pro manažery a podnikatele, kteří pro svou činnost nepotřebují stálou kancelář, ale záleží jim na tom, aby jejich firma sídlila na prestižní adrese – například v hlavním nebo jiném krajském městě.

Ať jsou to kreativci, obchodní manažeři, účetní nebo reklamní agentury – ti všichni vědí, že virtuální kancelář nabízí nemalé snížení interních nákladů, které, co si budeme povídat, rostou rok od roku raketovou rychlostí. Přitom takové virtuální sídlo nevyjde na více než pár tisícovek měsíčně. Oproti desetinásobným položkám za pronájem a inkaso je to propastný rozdíl. Ocení ji lidé napříč spektrem. Ti provozující volné živnosti, vázané živnosti, ale i řemeslné živnosti.

Jak to ve virtuální kanceláři chodí?

Jako v té opravdové. Řada z nich dnes nabízí nejen možnost pronájmu konferenčních místností pro jednání, ale také příjem a přeposílání pošty, příjemné recepční pro kontakt klienty, ale také pronájem meetingových místností, aby se měli zájemci kde stýkat se svými klienty, popřípadě možnost krátkodobého pronájmu zasedacích či kancelářských místností. Jako bychom mluvili o skutečné kanceláři… Je to tak, ty virtuální se jejich filozofii velmi podobají, co více, povyšují ji na vyšší úroveň.

Má virtuální sídlo vůbec nějaké nevýhody?

Má. Dobrá zpráva ale je, že je můžete z velké části ovlivnit. Poskytovatele virtuální kanceláře si totiž volíte vy sami. A právě nespolehliví poskytovatelé představují největší riziko. Pokud poskytovatel řádně neplní své povinnosti a služby (například vám neodešle poštu, na recepci udělají chybu a vy se tak nepřímo dostanete do nepříjemné situace), může vás dostat do problémů. Existuje však řada poskytovatelů virtuálního zázemí, kteří si dnes zdravě konkurují. A dají se mezi nimi vybrat opravdu kvalitní. Tak se nebojte nevýhod a zaměřte se na výhody. Je jich opravdu moře.