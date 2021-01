Kouzlo voňavých a nadýchaných ručníků

Také stále přemýšlíte, jak to hotely dělají, že jejich ručníky jsou vždy nadýchané, vydrží vonět celý váš pobyt, a i když se do nich několikrát utřete, neztrácí svůj objem a měkkost? Možná vás to překvapí, ale téma ručníky je mezi hospodyňkami velmi rozšířené, každá chce totiž docílit luxusního vzhledu i dlouhotrvající vůně u sebe doma. Proto často padají otázky, jaké aviváže a prostředky používá prádelna pro hotel.

Specialista na praní prádla ubytovna

Praní hotelového prádla zahrnuje také čištění silně znečištěných utěrek z kuchyní, praní osušek z wellness center či ručníků z táborů a ubytoven, a stejně tak lázní či penzionů. Specialista na prádlo s profesionálním vybavením nabízí praní a chemické čištění, mandlování i speciální proces sušení a žehlení s podporou termo dezinfekce. Moderní technika praní se odráží ve velkokapacitních pračkách, kde dokáže společnost PaČ – Prádelna a čistírna zpracovat během 24 hodin celou velkou zakázku ručníků, osušek či zaměstnaneckého oblečení k dokonalé čistotě a připravenosti opět rychle použít. Kompletní servis začíná samotným svozem prádla, přes důkladné vyprání a vyčištění až po dovoz hotových hotelových lůžkovin a textilií. Kontejnerový systém zaručuje přesnost, kdy se jedna dodávka špinavého prádla jednoduše odveze a v kontejneru stejná čistá várka opět přiveze, tím nemůže dojít k záměně během procesu praní a čištění.

Pere a čistí pro nemocnice

Mezi zákazníky čistírny a prádelny se řadí mnoho odvětví, od hotelů přes tábory až po wellness centra a lázně a samozřejmě též nemocnice. Na webovém portálu www.pradelna-zdar.cz najdete praktický poptávkový formulář, kde stačí zadat rozsah a požadavek služeb. Mimo samotné praní a čištění se profesionální firma s letitou praxí zabývá též opravami a úpravami prádla, a to od šití děr, výměny knoflíků přes metrážní úpravy prádla až po samotnou půjčovnu lůžkovin.