Investujte do fyzického zlata. Ochrání vás před inflací, a nejen to

Stabilita, dlouhodobý růst ceny, ochrana před inflací, neopotřebovává se. Přesně tak by se dalo charakterizovat investiční zlato, o které se v posledních měsících zvyšuje zájem, a to nejen ze strany investorů, ale i českých domácností. Současná koronavirová situace ukázala mnohým lidem, jak je důležité mít naspořené peníze, protože k výpadku příjmů může dojít ze dne na den. V následujících řádcích vám prozradíme, proč úspory vkládat do drahého kovu, ovšem ve fyzické formě.

Velkou výhodou je, že zlato se chová úplně jinak než třeba akcie a dluhopisy, a proto představuje ideální způsob, jak diverzifikovat portfolio.

Nevyžaduje velkou údržbu

Investiční zlato ve fyzické podobě nepotřebuje velkou údržbu, pouze ho uschováte na bezpečném místě, a to v trezoru anebo bezpečnostní schránce, kterou si pronajmete například v bance. Představte si, že investujete třeba do nemovitostí, ty vyžadují neustálou údržbu a opravy.

Cenová stabilita

Ve srovnání s jinými možnostmi na trhu je cena zlata poměrně stabilní a během krize neklesá. Ve skutečnosti, kdykoliv dojde ke krizi na finančním trhu, investoři se obrací na zlato. Porovnat ho můžete s akciovým trhem. Cena jakékoliv akcie totiž může klesnout na nulu, jestliže se objeví nějaké negativní zprávy. U drahého kovu takový scénář nikdy nenastane, po tisíciletí je uznávané pro jeho cenovou stabilitu.

Snadno ho předáte další generaci

Jednoduše předáte toto aktivum další generaci, a tak se může rodinné dědictví dědit ve formě zlata. Stejně tak svým dětem můžete koupit třeba zlatý slitek k narozeninám, je to lepší než peníze, nemyslíte?

