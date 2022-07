Hypotéka bez fixace není legrace

Inflace je vysoká, kurz měn zmatený a lidé znechucení. Přesto neztrácí naději a věří, že se vše v dobré obrátí. Hypotéka bez fixace ale nevěstí nic dobrého a měsíční splátky se dřív nebo později promění v tikající bombu.

Boj o každý měsíc

Nejde o kurz eura ani libry, důležitá je situace u nás a to, že peníze ztrácí hodnotu. Úspory mizí lidem před očima, a přitom musí platit čím dál víc. Je to začarovaný kruh.

Každý pátý Čech včetně a dětí musí řešit splátky hypotéky. Je to poměrně vysoké číslo a v nejbližší době se v tomto směru pravděpodobně nic nezmění. Ve frontě čeká dalších deset procent zájemců, kteří se nemohou dočkat vlastního bydlení. Bez ohledu na raketové zvyšování cen nemovitostí a zemětřesení na realitním trhu. Ještě donedávna se lidé spoléhali na kouzlo fixace, která je do značné míry chránila před negativními vlivy. To naplno zažíváme právě teď, kdy Česko svírá vysoká inflace a míra nezaměstnanosti, neúměrně vysoké částky za pohonné hmoty, jídlo, oblečení nebo cestování.

Fixace je většinou součástí smlouvy o hypotéku, mívá ale různou délku. Někdy dva roky, jindy pět. Lidé většinou nechtějí fixací navyšovat měsíční splátku, a tak věří, že nenastane situace, kdy by museli platit i bez záruk o tisíce korun víc. Je to risk, přesto ho spousta žadatelů podstupuje. A tíha reality teď dopadá na jejich bedra plnou silou.

Krok zpátky

Ve chvíli, kdy fixace skončí, se situace značně dramatizuje. Nejde totiž řádově o stokoruny, ale tisíce. A to si často rodinný rozpočet nemůže každý měsíc dovolit. Nebo může, ale na úkor jiných požitků nebo radostí. Fixace nejde sjednat zpětně ani na poslední chvíli prodloužit. Kdyby ano, postrádala by v začátku při podpisu smlouvy o hypotéce smysl. Pokud se tedy blížíte do cílové rovinky, kontaktujte svého finančního poradce a včas se s ním domluvte, jak budete situaci řešit. Dozajista se najde klička, jak z nepříznivé situace vybruslit se ctí, ale čas je v současnosti nesmírně vzácná komodita