Evergreen jménem igelitka

Igelitka, jak se praktické tašce zkráceně říká, je dnes pojmem. Určitě nenajdete člověka, který by ji neznal a jenž by neměl alespoň pár kousků doma. Někdo ji může vnímat jako bezvýznamnou a nicotnou věc – igelitová taška má ale vlastní historii a její vznik rozhodně patří mezi milníky moderní konzumní společnosti.

Jak šel čas

Bylo to období padesátých a šedesátých letech, kdy vývoj pátral po pevném, ale současně snadno zpracovatelném materiálu, který by byl lehký, flexibilní a zároveň odolný, přičemž by byla zachována jeho nízká cena a dostupnost. Věda hledala a našla. Konkrétně přišla s objevem plně syntetického plastu, flexibilního polyethylenu. A to byl začátek staré dobré igelitky. Z plastových obalů se stal rázem hit. Největší boom pak igelitové obaly zažívaly v šedesátých letech. Pro konzumenty bylo obrovským zázrakem, že mohou v něčem tak lehkém odnášet i velmi těžké nákupy. Dalším kladem byla voděodolnost materiálu, s níž do té doby známé papírové tašky nedisponovaly. Svou výdrží a možností několikerého použití si igelitky zkrátka získaly konzumní svět.

Oblíbené dodnes

V následujících letech se plastovým obalům velmi dařilo. Reklamní tašky se rozrostly o další pomocníky do domácností, jako jsou balící fólie nebo potravinové fólie. Zvláštní a důležité místo si ale vedle konzumentů našly také u poskytovatelů služeb. Ti zjistili, že taková igelitka může být velmi dobrou reklamní plochou. A to platí v podstatě až do dnešních dnů. Jak říká známý český výrobce plastových obalů, firma VAN GILLERN, igelitka s logem firmy, popřípadě se zajímavým motivem je v podstatě sama o sobě chodící reklamou, jež v této podobě obchodníci pořídí, ve srovnání s billboardy nebo tv reklamou, skutečně za hubičku. A co více? Protože ji může spotřebitel použít opakovaně, dělá po ulicích reklamu „zdarma“ prakticky den co den.

Přestože se trendy mění a do popředí se dostává poptávka po recyklovatelných plastech, igelitové tašky, byť ve své eko-podobě, mají nejen na českém trhu stále nezastupitelné místo.