Bojujete s koronavirovou krizí? Nezapomínejte na marketing

Prakticky každého podnikatele a každou firmu zasáhl nový typ onemocnění, který se před několika měsíci dostal i do České republiky. Onemocnění, které dostalo název COVID-19, patří stále k obávaným hrozbám a má už má na svém kontě nejednu zkrachovanou firmu či živnostníka. Zatímco drtivá většina firem se snaží látat vzniklé díry, které koronavirus způsobil, jiné i nadále investují do marketingu. A právě ty dělají dobře. Online marketing se zaměřením na SEO, tedy optimalizaci webových stránek je často podceňovanou částí marketingu, a proto je zde velký prostor pro zviditelnění firmy ve vyhledávači.

Patříte k malým, velkým nebo středním společnostem? Ať už jste tou či onou, nabízí se otázka, jestli do SEO investujete. Ne? Zvažte to. Rozpočet na SEO nemusí být velký, zvláště pokud si najmete třeba SEO specialistu na volné noze.

Udržte si alespoň nějakou úroveň marketingových investic

Je všeobecně známé, že si firmy zákazníci nevšimnou, pakliže firma neinvestuje do reklamy. To platí i v době koronaviru, kdy chytřejší společnosti uposlechli slova Henryho Forda říkajíc, že byť by měly v kapse jednu korunu, přesto ji investují do reklamy.

Podle odborníků je velice důležité udržet si alespoň nějakou úroveň marketingových investic. Pokud se nebudete reklamou zákazníkům připomínat, v současné době na vás velmi rychle zapomenou. I když pravděpodobně i vy čelíte odlivu zákazníků, je důležité si udržet alespoň tu hrstku posledních, kteří udržují firmu nad vodou.

SEO je dobrý krok

Jelikož lidé tráví hromadu času doma, také daleko více surfují na internetu. I proto je dobré investovat do SEO, což je jinými slovy optimalizace pro internetové vyhledávače. Pakliže bude SEO aktualizované a optimalizované, rázem se bude právě vaše firma či obchod nacházet na vrchních příčkách výsledků vyhledávání. To povede k tomu, že vás zákazníci budou registrovat a zaryjete se jim do podvědomí, což se může v brzké budoucnosti hodit.