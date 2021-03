Vezměte terasová prkna a dejte jim nový život

Představte si, jak z nohou po celém náročném dni sundáte boty, uvaříte si šálek kávy či oblíbeného čaje a jednoduše se projdete po podlaze z čistého dřeva. Nebo si jednoduše sednete na podlahu a po hektickém kolotoči v práci si vychutnáte kousek přírody u sebe doma. Je to tak snadné a přitom pro mnohé stále nepředstavitelné. Co musíte udělat pro to, aby vám byla příroda blíž, přímo u vás doma? Zkuste začít u podlah a vsaďte na vkusnou a originální podlahovou krytinu.

Kam použít dřevo?

Dřevo se řadí mezi nejoblíbenější stavební materiály a stejně tak materiály, z nichž si mnozí nechávají dělat dekorace, ozdoby a podobně. Dřevěná podlaha je základem pro moderní i rustikální bydlení, protože se dá fantasticky sladit s jinými materiály. Hodí se skvěle k minimalistickým liniím a stejně tak potěší milovníky venkovského stylu či Provence bydlení. Péče o dřevěné podlahy nemusí být nijak složitá, pokud zvolíte kvalitního dodavatele podlah. Velmi žádané jsou též dřevěné terasy, s nimiž terasa či veranda okamžitě získávají na přitažlivosti. Vybírat lze podle exteriéru či interiéru exotické i jehličnaté dřevo s různými povrchy, a to v mnoha barevných variantách i strukturách, s nimiž docílíte unikátního vzhledu. Chcete-li uchovat dřevo ve zdravé kondici, pak vás potěší olejová lazura osmo s mnoha benefity. Tyto nátěry na bázi přírodních olejů a vosků umožňují dřevu dýchat.

Investice do dřeva

Kdo patří mezi vyznavače otužování a pravidelného saunování a zvažuje domácí sauny, měl by se zaměřit cenově dostupné saunové palubky. Na přehledných stránkách si najdete vše potřebné včetně zásad pro montáž a spojovací a připevňovací techniky. Kromě toho se budete dobře orientovat i v přehledu rozměrů a cen saunových profilů, s nimiž získáte dokonalé obložení i dřevo na lavice. Někoho může zajímat třeba též montáž a smrkové palubky, stejně tak otázky spojené s péčí o dřevo.