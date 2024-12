Tip na vánoční dárek aneb prodej kávy z celého světa

Co darovat někomu, kdo vlastně všechno má? Darujte radost, potěšení na jazyku a možnost objevovat nové věci. Darujte kávu, ale nejen tak ledajakou. Dárkové balení luxusní kávy je sice fajn, ovšem sáhnout se dá i po nápaditějším kávovém dárku.

Inspiraci jsme sbírali u Káva Monro, která se specializuje na prodej kávy z celého světa. Fungují jako e-shop, avšak můžete se u nich stavit i osobně. V nabídce mají několik produktů, které jsou jako dělané pro dárky k Vánocům.

Kávové předplatné pro pravidelně dávkovanou radost

Neustále řešit, jestli máte dostatek kávy, nebo vybírat novinky prostě stojí čas. Darujte proto 3, 6 či 12měsíční předplatné v balení 250 g, 500 g či 1 000 g. Předplatné servíruje různé druhy 100% čerstvě pražené Arabiky – pokaždé z jiného koutu světa. Káva může být jak zrnková, tak mletá pro konkrétní přípravu. Konkrétní druh ale vybírá přímo Káva Monro. Jediné, co můžete, je zvolit si chuťovou či zeměpisnou preferenci. Případně do poznámky vyplníte konkrétní druh kávy a poté bude doručován jen tento typ. Tím byste ovšem obdarovaného připravili o ten zážitek z objevování.

Tip: Pokud vyberete tento dárek, nezapomeňte uvést, od kdy se má předplatné začít zasílat. Jinak by se totiž začalo hned po objednání, a to by byl dárek prozrazen ještě před Vánocemi.

Degustační sada výběrové kávy

Dalším výborným dárkem je degustační sada kávy. V e-shopu Káva Monro najdete více než 60 druhů 100% výběrových Arabik z nejrůznějších koutů světa + praženou zrnkovou kávu z 37 zemí. Výběr je to nemalý, takže ideálním řešením je objednat degustační sady 3, 5, 7, 10 či 15 sáčků. Každý sáček má 100 g, jedná se o čerstvě praženou zrnkovou kávu. Alternativou je stejná nabídka s 250g sáčky. Degustační balíček lze poskládat i z konkrétní oblasti, jako je Jižní Amerika, Afrika, nebo podle chuťové preference jako ovoce, čokoláda, kakao.

A kdybyste všechny tyto kávové dobroty chtěli nejdříve ochutnat, kavárna Jihlava je vám otevřená.