Ochutnejte výborná francouzská červená vína

Je tomu tak dávno, co lidé zjistili, že z plodů révy vinné je možné vyrobit lahodný alkoholický nápoj. Ačkoliv réva vytváří až na několik tisíc odrůd a kultivarů, k výrobě vína se používá jen malá část z nich. Mezi nejlepší vinaře na světě patří mimo jiné i Francouzi. Je tomu tak i díky různorodým klimatickým podmínkám, v nichž se daří spoustě odrůd vína. Historie francouzského vína sahá až do 6. století před naším letopočtem.

Francouzi jsou mistři ve výrobě vín

Dá se říct, že víno se vyrábí snad ve všech koutech Francie. Mezi nejznámější vinařské oblasti patří Alsasko, Bordeaux, Burgundsko, Provensálsko, Languedoc-Roussillon, Loira i Korsika nebo Champagne. Dlouholeté zkušenosti tamních vinařů, které se předávají z generace na generaci, jsou zárukou, že se vám do rukou dostane bílé nebo červené francouzské víno s lahodnou chutí, jež vás na jazyku lehce polechtá.

Když si přivoníte ke sklenici s vínem, ucítíte si z ní svěží vůni vinné révy, jež uzrála pod žhavým francouzským sluncem. Ihned se přenesete do prostředí, v němž vinaři umějí naslouchat přírodě, protože to dělali již jejich předkové. Tradice je to slovo, které se v souvislosti s tím hodí použít. Francouzi jsou geniálními mistry v tradiční výrobě vín a svůj věhlas šíří po celém světě.

Bílé, nebo červené víno?

Dobrého francouzského vína se můžete napít i v tuzemsku. Stačí si koupit láhev s vínem. Kterému dát přednost? Máte-li rádi lehká červená francouzská vína, tak stojí za to ochutnat ta, jež pocházejí z odrůdy Gamay. Pěstuje se především v kraji Beaujolais. V oblasti Bordeaux narazíte obvykle na odrůdy Merlot, Cabernet Sauvignon či Cabernet Franc. Naproti tomu Burgundsko je domovinou odrůd Chardonnay a Pinot Noir. Záleží tedy na vás, jestli dáte přednost bílému, nebo červenému víno. Obě varianty budou chutnat znamenitě.