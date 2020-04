Notebooky Lenovo

Vybrat si správný notebook podle vlastních specifických potřeb je často dost složité. Notebook Lenovo je v takovém případě sázka na jistotu. V posledních letech nejprodávanější notebooky a ultrabooky Lenovo totiž nabízí řešení pro každého – pracovní notebooky, herní notebooky i poměrně levné multimediální notebooky.



Společnost Lenovo patří k největším světovým producentům stolních počítačů, notebooků a tabletů. Je silná především v produkci modelů střední třídy, tedy v nabídce notebooků s přijatelným poměrem výkon/cena, ale samozřejmě umí vyrobit i dražší zařízení pro profíky. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji přichází často jako první s novým konstrukčním řešením nebo novou technologií.

Technologie typické pro Lenovo

Společnost Lenovo jako první uvedla do života několik novinek, které jsou pro její notebooky a ultrabooky typické. Například technologie HDR (High Dynamic Range), díky níž se výrazně zdokonalilo zobrazování obrazu a viditelně se zlepšila barevnost. Řada Lenovo notebooků (například Legion) podporuje VR technologie – spolu s vysokým výkonem jsou ideální na hraní her. Pro značku typické je i řešení 2v1, tedy spojení dotykového displeje s klávesnicí. Dnes už toto řešení používá víc firem, ale Lenovo bylo i tady v cíli dřív než ostatní. Nové řady notebooků přicházejí s technologií Wake on Voice, díky ní si svůj přístroj probudíte z režimu spánku hlasem.

ThinkPady dokážou odolávat otřesům, například při jízdě vlakem či automobilem. Díky technologii ThinkPad RollCage jsou odolnější, šasí notebooku a horní kryt displeje je pevnější. RollCage je tvořena magnéziovým (slitiny hořčíku) rámem, který je dále vyztužovaný. V nové generaci RollCage je vyztužování víka displeje prováděno kombinací skleněných a uhlíkových vláken přímo v plastu a magneziový rám zde není použit. Na novou generaci RollCage se přešlo hlavně kvůli snížení hmotnosti, ale také zvýšení pevnosti, což je u tenkých ultrabooků skutečnou výhodou.



Při polití klávesnice je kapalina svedená mimo klávesnici speciálními odvodnými kanálky a otvory v šasi pod notebook, nedochází tak k zatečení kapaliny do elektroniky pod klávesnicí. K ovládání slouží kromě touchpadu i trackpoint, polohovací tlačítko umístěné mezi klávesami G, H a B. A dnes už samozřejmé je i podsvícení klávesnice.



Produktové řady Lenovo

Lenovo patří k největším producentům ultrabooků, je jich víc než 70 různých modelů. Mezi nejvýznamnější patří určitě řady ThinkPad. Ve stručném přehledu si představme hlavní řady notebooků Lenovo.



• ThinkPad T

Typické business notebooky pro náročné uživatele – odolné a lehké, přitom rychlé a výkonné. Je jedno, jestli s ním pracujete v kanceláři nebo v terénu. NASA používá ThinkPady řady T i na mezinárodní vesmírné stanici. Za zmínku stojí řada skvělých funkcí: dlouhá výdrž baterie, velmi rychlé porty USB – Thunderbolt®, displej s Dolby Vision®.

Aktuální nabídku těchto notebooků Thinkpad najdete zde. Více o legendárním notebooku Lenovo ThinkPad T420 si můžete přečíst v této recenzi.



• ThinkPad S

Všestranné small business ultrabooky jsou původně navrženy pro malé firmy s ohledem na potřebu spojit pracovní notebook s multimediálním.



• Thinkpad L

Spolehlivé univerzální notebooky ThinkPad L jsou optimálním řešením všude tam, kde potřebujete produktivní mobilní zařízení s co nejvyšším výkonem za co nejméně peněz.



• ThinkPad P

ThinkPady řady P jsou velmi výkonné a efektivní pracovní stanice s bezproblémovým chodem. Nejmodernější technologie, ultrarychlý procesor a výkonná grafika splňují požadavky i nejnáročnějších klientů.

• ThinkPad X

Malý, lehký notebook řady X ocení všichni uživatelé, kteří hodně cestují. I při menších rozměrech (tloušťka laptopu řady X se pohybuje někde kolem 16 mm) zaručuje výkon, nejmodernější funkce pro zabezpečení a baterii s dlouhou výdrží.



• IdeaPad

Uživatelsky přívětivé notebooky vhodné pro všestranné použití. V této řadě najdete základní modely pro příležitostné uživatele i výkonné herní modely. Jsou dostupné v mnoha konfiguracích, takže si každý najde ten svůj podle preferovaných parametrů.

• Legion

Notebooky Legion jsou vysoce výkonná zařízení určená pro velké hráče. Vysoký výkon, skvělá grafika, více než 2 milionů pixelů v rozlišení FullHD s obnovovací frekvencí až 144 Hz, to je požitek ze hry ve vysokých detailech.



• Yoga

Notebooky a ultrabooky Lenovo Yoga jsou konvertibilní zařízení, které díky speciálním pantům umožňujícím otočit displej o 360° nabízejí čtyři režimy použití – klasický notebook s klávesnicí, režim stojánek pro sledování videa či Skype, režim stan pro pohodlné dotykové ovládání, a režim tablet. Právě maximální všestrannost použití odlišuje modely Lenovo Yoga od ostatních notebooků na trhu. Vysoký výkon, ostrý obraz v rozlišení až 4K nebo dlouhá výdrž baterie jsou samozřejmostí.

• Miix

Notebooky IdeaPad Miix jsou všestranná zařízení 2v1, která využijete pro práci i pro zábavu. Ideální řešení pro ty, kdo chtějí mít notebook i tablet. Vysoká výdrž baterie, výkon i rychlé přepínání z jednoho režimu do druhého poskytuje nadstandardní uživatelský komfort.