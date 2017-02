Načerpejte inspiraci na dárky pro ženy

Jestliže nejste zrovna ten typ člověka, který se v nakupování dárků vyžívá a ví přesně, co se v jaké situaci hodí koupit a z čeho bude kdo nadšený, je pro vás možná těžké vymyslet dokonalý dárek. Zvláště pokud máte velkou rodinu nebo široký okruh přátel, neustále se slaví něčí narozeniny, svátek či jiné významné události. Pojďte se naším malým „manuálem“ nechat inspirovat na vtipné a opravdu originální dárky, kterými uděláte radost ženám ve vašem okolí.

Maminka

Maminky vždycky nejvíce ocení osobní a z lásky darované věci a vždy ji potěšíte něčím do domácnosti. Může to být vtipná zástěra vychvalující maminčino kuchařské umění nebo hrneček patřící té nejlepší mámě. Krásným dárkem pro maminku je i originální kosmetický balíček, se kterým si báječně užije relaxaci, mýdlo, klíčenka nebo dárková čokoláda.

Babička

S dárkem pro babičku je to trošku komplikovanější – ta už totiž většinou vše v domácnosti má a pro vnoučata je někdy těžké trefit se do vkusu starších lidí. Můžete ji však potěšit něčím praktickým, např. pestrobarevným nahřívacím polštářkem, který jí může pomoci od některých zdravotních potíží. Úsměv na tváři jí vykouzlí i dárková sada pro nejlepší babičku, kde můžete zakoupit hrnek, lžičku, sypaný čaj v kouzelném balení nebo nejrůznější kosmetiku.

Kamarádka či sestra

Dárek pro kamarádku nebo pro sestru může být velký oříšek. Stačí se ale zamyslet, co má dotyčná za zájmy a hned budete vědět, co pořídit. Každá holka má ráda oblečení a šperky. Dárek proto může být z řad vtipných triček, které vystihnou její povahu, koníčky nebo životní situace, ale také to může být originální náušnice nebo řetízek s krystaly Swarovski. Pokud sestru či kamarádku nevidíte jinak než s telefonem v ruce, výbornou volbou jsou rukavice, ze kterých lezou konečky prstů. U nadšené pivařky zase můžete zabodovat s růžovou pivní helmou.

Žena vašeho života

Svůj protějšek znáte pravděpodobně velmi dobře a možná se vám i partnerka svěřila, co by ráda dostala. Pokud se ale ráda nechává překvapit a vy jí chcete dopřát více než obyčejnou bonbonieru, vyzkoušejte třeba pugét dřevěných růží. Nejen, že jsou krásné a velmi detailně provedené, ale také jen tak neodkvetou a vaší milované vydrží navždy. Potěšit můžete i nějakým dárkem, který si užijete ve dvou – např. erotickou hrou, při které si užijete plno zábavy, pikantních chvilek a také se třeba o sobě dozvíte něco nového.

Pokud chcete být romantičtí a přesto se vyhnout kýči, zkuste ženě darovat hvězdu nebo roztomilou fazolku v malém květináči, kterou si může sama vypěstovat.