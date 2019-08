Moderní kancelářský nábytek splňuje přísná ergonomická hlediska

Aby se vám dobře v kanceláři pracovalo, na to má svůj vliv také vhodný výběr nábytku. Není nic těžkého poskládat nábytek bez ladu a skladu tak, aby se tam vešel a prostor byl něčím vyplněný. Jenže co ergonomická stránka věci? Není ta tiskárna příliš daleko? A co všechny ty kabely, které jdou vidět a kazí estetický dojem. Zařídit kancelář vyžaduje také se trochu zamyslet.

Kancelářská židle

Asi se shodneme na tom, že nejdůležitější je v kanceláři pracovní židle. Na ní člověk tráví více než osm hodin a sedět po celou pracovní dobu na něčem, z čeho vás bolí v zádech a za krkem, není nic příjemného. Proto se vyplatí investovat do výběru opravdu kvalitní ergonomické židle, která respektuje zdravotní hledisko. Kancelářské židle mohou být s područkami i bez, ale nejspíš dáte větší přednost těm, které jsou područkami vybavené. Do reprezentativní kanceláře je možné pořídit také čalouněné kancelářské křeslo z imitace kůže.

Regály a kontejnery

Nezbytnou součástí kanceláře jsou různě vysoké regály a kontejnery. Pro jejich výrobu se používají laminované desky, odolné vůči poškrábání. Kontejnery jsou vhodný doplňkem pracovních počítačových stolů, lze do nich uschovat různé dokumenty nebo pracovní pomůcky. A kam v kanceláři uložit šanony? Přece do regálů, které mohou být buď otevřené s policemi, nebo s dvířky. Záleží na každém, čemu dává přednost. Otevřené police jsou přehlednější, ale zase se do nich práší.

Kancelářské programy

Pokud se vám nechce nějak složitě skládat jednotlivé kusy kancelářského nábytku, pak je určitě lepší se rozhodnout pro koupi celého kancelářského programu, který obvykle obsahuje v sestavě pracovní stůl, kontejner, regál i skříně. Vše máte v jednom stylu a místnost pak působí lépe jako celek. Pak už jen stačí dokoupit kancelářskou židli a místnost oživit květinami v květináči.