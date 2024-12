Kde si půjčit dodávku v Brně opravdu výhodně?

Čeká vás stěhování, rekonstrukce nebo výstavba nového domova? Pak se neobejdete bez prostorné dodávky. Kde si ji vypůjčit, abyste z toho neměli vrásky na čele a prázdnou peněženku?

Hon za výhodnými podmínkami

V okolí Brna najdete několik půjčoven dodávek, které stojí za to. Jako zákazníci určitě chcete moderní, čistý a spolehlivý stroj. A to ideálně za co nejnižší cenu a s nějakými těmi výhodami. Přesně proto navštivte internetové stránky známých specialistů z půjčovna dodávek Brno. Ihned se ocitnete v online prostředí firmy MAXIdodávky. Tam si můžete několika kliknutími myší zapůjčit Fiat Ducato L4H2, Iveco Daily Maxi, Opel Movano L4H3, Renault Master L3H2, Peugeot Boxer L4H2 nebo třeba Fiat Doblo Cargo Maxi.

Tato půjčovna dodávek v Brně umožňuje krátkodobý i dlouhodobý pronájem. Chcete vozidlo jen na odpoledne? Nebo na několik měsíců? Žádný problém. Ve všech případech získáte pronájem již od 790–890 Kč na jeden den. V ceně je zahrnutá také pestrá škála benefitů. Naprostou samozřejmostí je dálniční známka pro české dálnice, povinné ručení i havarijní pojištění s asistencí v případě nehody (jeden nikdy neví). Stejně tak si lze půjčit GPS navigaci či stěhovací techniku. Co se týče nájezdu, ve zmíněné ceně je zahrnutých 500 kilometrů denně. Za každý další kilometr v rámci stejného dne zaplatíte jen 4 Kč.

Co si vzít s sebou?

Chystáte se na pronájem dodávky? Pak si s sebou vezměte občanský průkaz, řidičský průkaz skupiny B (musíte být majitelem alespoň 1 rok) a vratnou kauci 5 000 Kč pro jízdu po ČR a 10 000 Kč pro jízdu po Evropě. Firmy budou potřebovat také živnostenský list a výpis z obchodního rejstříku. Více informací o jednotlivých vozidlech (hlavně jejich užitnou kapacitu) najdete přímo na webových stránkách firmy MAXIdodávky.