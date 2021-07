Zlaté kurkumové mléko zlepší kvalitu vašeho spánku a podpoří imunitní systém

Zdraví patří k tomu nejcennějšímu, co ve svém životě máme. Je však nutné o něho pečovat. Ne nadarmo jsou média plná informací o tom, jakým způsobem je možné žít zdravě. Znamená to nejen dostatek pohybu, ale také kvalitní stravu. A k ní patří i zlaté kurkumové mléko? Co všechno nabízí?

Kurkuma v kuchyni

Kurkumu ještě před několika lety znali jen milovníci indické, perské či pákistánské kuchyně. Dnes se dostává do širšího povědomí díky svým zdravotním účinkům – je to silný antioxidant, vhodný zejména pro starší osoby, u nichž podporuje mozkové kognitivní funkce. Očišťuje játra, reguluje hladinu cholesterolu v krvi a zmírňuje stres a podporuje imunitní systém.

Říká se jí také indický šafrán. Kurkumu lze najít i v koření zvaném kari, jemuž dodává typickou žlutou barvu, používá se však i samostatně. Kurkuma slouží i jako potravinové barvivo. V kuchyni ji můžeme přidávat do různých pokrmů – hodí se do dresinků, na pečené brambory i maso.

Jak často pít zlaté mléko?

V asijské kuchyni je známé tzv. zlaté mléko, jehož jméno mu dala právě kurkuma. Připravuje se nejčastěji z rostlinného mléka, například kokosového nebo mandlového, do něhož je kurkuma přidána. Může být doplněna také chilli, čerstvým zázvorem, skořicí a kardamomem. Záleží na každém, čemu dává přednost. Vzniklý nápoj napomáhá hubnutí a přispívá také k lepšímu spánku. Je proto vhodné ho pít zejména ve večerních hodinách. Ještě lepší chuť dodá zlatému mléku med či javorový sirup. Protože se léčivé účinky kurkumy projeví především v kombinaci s tuky, lze zlaté mléko doplnit také kapkou sezamového nebo mandlového oleje.

V současné době je na trhu k dispozici již hotové zlaté mléko v bio kvalitě. Je vhodné i pro vegany a vegetariány a může posloužit i při přípravě snídaně v podobě cereálií nebo smoothie. Se zlatým kurkumovým mlékem můžete příjemně začít svůj den.