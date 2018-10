Začněte s balením originálně

Každý z nás se v životě setkal s momentem, kdy bylo potřeba nějaké zboží či výrobek pořádně zabalit a poslat. Ať už to byl dopis s dárečkem pro babičku, oblečení zasílané pro dobrou věc anebo posílání křehkých předmětů, vždy bylo zapotřebí vše pečlivě zabalit a doufat v seriózní zacházení s balíčkem či obálkou. A právě správně zvolený typ a formát obálky vám může ušetřit spoustu starostí. Obálka je základní obal, díky němuž ochráníte věci před poničením a zároveň skryjete obsah zásilky. Díky propracované nabídce internetového e-shopu můžete pořídit barevné obálky mnoha velikostí, provedení a designů, takže určitě najdete ideální obálku pro firemní psaní, dárek k narozeninám či hravou zásilku pro své blízké.

Bublinkové obálky vždy v zásobě

Bublinkové obálky na první pohled vypadají jako klasické obálky, na opak jsou ale pevnější a zároveň měkčí. Může za to vnitřní bublinková výstelka, díky níž se nic nerozbije ani nezničí. Díky pestré online nabídce výrazně ušetříte nejen čas, ale také výslednou cenu, protože čím více kusů pořídíte, tím lepší cena na vás čeká. Navíc bublinkové i jiné obálky v nejoblíbenějších formátech se vyplatí mít vždy doma i v kanceláři po ruce, protože nikdy nevíte, kdy se vám budou hodit. Barevné obálky vám učarují detailním provedením a praktickými rozměry. Díky tomu seženete ideální variantu pro zamilované přání, pozvánky ke svatebnímu stolu či elegantní řešení pro své obchodní partnery. Nezapomínejte, že obálka je to první, co všichni vidí, teprve poté následuje obsah, proto využijte příležitosti a učarujte již samotnou obálkou!

Fantazii se meze nekladou

Velkým plusem jsou u bublinkových obálek různé formáty, proto můžete posílat velké i zcela miniaturní zásilky. Při zalepování obálek je kladen důraz na pevnost, proto je lepící vrstva na konci obálky opravdu silná. S kvalitními obálkami budete chodit na poštu rádi, protože budete vědět, že zasílanému obsahu skutečně nic nehrozí.