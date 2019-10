Webové stránky přesně pro vás

Internet se stal běžnou součástí nejen v životě lidí, ale také v prostředí firem a živnostníků. Abys se o vás a vašich službách nebo výrobcích svět dozvěděl, nestačí k propagaci použít pouze tištěná média. Své místo je třeba najít také na netu, pokud možno hned na první stránce, kterou nabídnou vyhledávače. Že to není právě jednoduché, se už leckdo přesvědčil sám, když se pustil do tvorby webu svépomocí.

Přenechte tvorbu webu profesionálům

Internetová prezentace firmy pomáhá zviditelnit její existenci a přivést do ní návštěvníky, z nichž se stanou věrní zákazníci. Samozřejmě, že si lze vytvořit webové stránky pomocí předpřipravených šablon. Je to hodně levné a poměrně jednoduché. Ale je to opravdu účinné a profesionální? Ono totiž nestačí jen www stránky stvořit, je třeba je také mezi uživatele internetu dostat. Nevadí, že nejste IT mágové, stačí, když se obrátíte na odborníky, kteří vám s prezentací pomohou.

Šetřit na nepravém místě se ve firmě nevyplácí, a to ani v případě webových stránek. I zde je skutečně lepší svěřit jejich výrobu profesionálům. Ti z Plzně se specializují na tvorbu www stránek s hezkým a přehledným designem, jednoduchou administrací a technickou podporou. Díky tomu získáte web na úrovni, který si budete moci sami obsluhovat. A když si nebudete vědět rady, zdarma a ochotně vám pomohou. Pochopitelně nezapomínají ani na on-line marketing, bez nichž by váš nový web nefungoval tak, jak má.

Jak vlastně funguje výroba webu na míru?

Na prvním místě je třeba se věnovat předvýrobní analýze, která zhodnotí obor, v němž zákazník pracuje, z hlediska prostředí internetu. Jako dalším krokem je samotná výroba webu včetně fotografií a textů. A jako poslední, ale neméně důležité přichází správa webu prostřednictvím PPC kampaní, SEO a podobně. Laik bez potřebných zkušeností v této oblasti nemá příliš šancí vytvořit web, který mu bude správně fungovat.