Vyměňte plasty za dřevo. Představujeme luxusní dřevěné hodinky!

Velmi netradičními designy a především použitím netypického materiálu se vyznačují hodinky značky BOBO BIRD. V době, kdy se lidé po celém světě snaží vyhýbat plastům a nahrazovat je přírodnějšími a udržitelnějšími materiály, jsou dřevěné hodinky tím, co možná hledáte právě vy.

Dřevo je materiál, který jde s lidstvem od počátku věků a možná právě proto k němu máme vnitřně vybudovaný pozitivní vztah. Využívají ho designéři ve všech možných odvětvích. Nějakou dobu už na trhu můžete pravidelně vídat dřevěné brýlové obloučky. Tak proč tento nejpřirozenější materiál nevyužít také v hodinářském průmyslu? Jde to a vůbec to nevypadá špatně, právě naopak! Nevěříte?

Ekologičtější varianta, a navíc v perfektním designu

Značka BOBO BIRD nabízí dřevěné hodinky v různých modelech, ze kterých si vybere i náročnější zákazník. Hodinky dámské skvěle doladí ležérní outfit a hodinky pánské působí na ruce velmi sofistikovaně. Světu tak všichni nositelé navíc dají najevo svůj postoj. Jejich nošením oznamují, že jim není lhostejný osud naší planety a hodlají si vybírat takové výrobky, které ji co nejméně zatíží.

Do vody s nimi raději nechoďte

Další výhodou dřevěných hodinek je jejich nízká hmotnost, a to právě díky použití dřeva jako hlavního materiálu. Stále se jedná o dřevo, tudíž se musí s hodinkami zacházet ohleduplně, neboť jsou náchylnější na odření a poškrábání. Nevýhodou možná může být fakt, že nejsou vodotěsné. Co však na nich můžete obdivovat, je luxusní a do detailu vyvedené zpracování ve vysoké kvalitě a již zmíněný neotřelý vzhled.

Dřevěné hodinky jsou navíc skvělým tipem na dárek a mohou být dodány v elegantní designové dřevěné krabičce. Udělejte radost přátelům, z netradičního dárku budou mít radost mladší i starší ročníky.

Chcete vědět, co si o hodinkách BOBO BIRD myslí ti, kteří si je již pořídili? Hledejte dřevěné hodinky recenze.