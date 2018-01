Výkup papíru: užitečné informace

Výkup papíru je česká výsada, se kterou se v okolních zemích běžně nesetkáte. Papír se velmi dobře recykluje, proto je velká škoda házet jej mezi směsný odpad. Zvlášť když může sběr a odvoz papíru do sběrny přinést vítanou odměnu. Co byste měli vědět, než se vydáte do výkupny papíru?

Výhody a rizika výkupu papíru

Díky výkupu papíru se můžete zbavit mnoha věcí, které vám už mnoho let pouze překáží. Do sběrny lze totiž odvézt noviny, časopisy, knihy a podobně. Stejně tak se můžete zbavit překážejících kartonových krabic, které se většinou hromadí ve sklepě, garáži atd.

Nutno však podotknout, že poměrně vysoké výkupní ceny papíru způsobují problémy v mnoha obcích a městech. Někteří lidé vybírají vyhozený papír z kontejnerů na tříděný odpad a odnáší jej do výkupen. Město následně přichází o kompenzace, které třídění odpadu přináší a pomáhají dotovat celkové nakládání s odpadem.

Papír vhodný k výkupu

A jaký papír se vykupuje? Samozřejmě platí, že vykupovaný papír nesmí být znečištěn, takže ani mastný papír sem nepatří. Rovněž se nevykupují tapety, voskové a podobné papíry. Knihy musí být zbaveny hřbetů a tvrdých desek, z kalendářů je nutné odstranit kovové části. V případě některých výkupen papíru se jednotlivé druhy váží samostatně, neboť jejich výkupní cena liší. Jinde platí jednotná cena pro veškeré druhy papíru. Pravdou však je, že papíru musí být opravdu větší množství, aby cesta do výkupny měla smysl. Vhodným řešením je celoroční sběr a skladování papíru.

Pro výkup papíru cena není pevně daná. Aktuální výkupní cena papíru se stanovuje na základě cen papíren, proto je nejvhodnější kontaktovat vybranou pobočku společnosti TSR Czech Republic, s. r. o.

Vyhazujete papír do kontejneru na tříděný odpad, nebo využíváte služeb široké sítě výkupen.