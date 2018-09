Vybíráte květinu pro svou milou? Neudělejte chybu

Těžko bychom dokázali najít ženu, která by neměla ráda květiny. Některým stačí ty natrhané na louce, zatímco jiné mají raději ty z květinářství. A na ty se zaměříme. Pokud hledáte tu pravou, není na místě dělat chyby. Co je dobré si pamatovat?

Víte, jaké květiny se vaší partnerce líbí?

Už dávno pryč je doba, kdy jedinými možnostmi na trhu byl červený karafiát, a kdo měl štěstí, mohl pořídit i bílý. Dnes je nabídka mnohem zajímavější a jednotlivé druhy květin ze počítat na desítky. V první řadě je dobré vědět, jaké květiny má ráda vaše partnerka. Pokud to nevíte, zkuste sázku na jistotu a vyberte některou z těchto tří:

Růže

Lilie

Gerbery

Jděte tam, kde vám kytici dokonale uvážou

Není to jenom krása samotného květu, který zaujme. Málokdo dává květinu jenom tak samotnou, jelikož ve většině případů je požadováno takzvané uvázání květin. Tedy přidání doplňků a následné vytvoření krásné kytice. A tady už hraje roli cit, nápad a zkušenosti konkrétních zaměstnanců. Proto doporučujeme jít tam, kde vázat opravdu umí. Pokud vás zajímá, kde koupíte krásné kytice v Brně, můžete zkusit Květinářství galerie. Jak pro šikovnost místních floristek, tak i proto, že si můžete online objednat svou návštěvu, čímž bude na vazbu i dostatek času. A to se podepíše na její kráse.

Chtějte hlavně čerstvost

Už v době koupě by měla květina vypadat jak svěže, tak by měla vypadat také čerstvě. To zjistíte poměrně snadno pouhým okem. Dále je důležité, aby květina i delší dobu vydržela. Problémem nemusí být ani 7 – 10 dní. Konkrétní čerstvost však okem nepoznáte. Zde doporučíme dát na recenze a reference, nebo na vlastní zkušenosti. Pokud ji nemáte, jistě se vám bude hodit jeden z našich dobrých tipů, který opět souvisí právě s využitím výše zmíněného květinářství. To patří do skupiny těch, které si na maximální čerstvosti stoprocentně zakládají.