Vyberte si zápisník na míru

Kdo si dělá poznámky, ví, že si tím hodně ulehčuje život. Nemusí si tolik pamatovat, a když si není jistý nějakou informací, přesně ví, kam se podívat. Poznámkové bloky a zápisníky stále nejsou přežité, naopak, získávají více a více na popularitě. Proč si je pořídit a jak si vybrat ten správný?

Výhody papíru jsou nesporné

Věřte nebo ne, zápisník, zápisníky a poznámkový blok jsou stále v kurzu i v dnešní digitální době. Zvyk je zvyk a papír je papír, a tak se jim online kalendáře a poznámkové aplikace jen těžko vyrovnávají. Osobní zápisník, psaný navíc vlastní rukou, je naší pamětí a zároveň potěšením. Znáte ten pocit, když jej otevřete a vpisujete si do něj očekávanou událost? Je jedinečný. Papírové poznámkové bloky mají konec konců celou řadu dalších výhod. Zápisník A5, blok A5 můžete nosit všude s sebou a nejste limitovaní připojením k internetu ani kapacitou baterie v mobilním telefonu. Psaním se poznámky navíc velmi rychle dostávají do hlavy – pamatujete si je jednoduše lépe, než kdybyste je naťukali na display. A samotné listování stránkami? To je třešinka na dortu, která se dá přirovnat snad jen k listování voňavými sobotními novinami.

Co je při výběru zápisníku rozhodující?

Jsou to účel a vkus. Zatímco v prvním případě musíme mít jasno v tom, co potřebujeme a reálně využijeme, v tom druhém je náš výběr prakticky neomezený. Kromě krásných barevných a méně či více vyztužených desek totiž můžeme kouzlit také s „příslušenstvím“. Dnes jsou ke kvalitním diářům standardně k dostání například samolepky s nejrůznějšími emo-ikonami nebo „bublinami“ pro psaní poznámek. Ty ne jen, že nám ulehčí přehlednost na stránkách, ale také velmi dobře vypadají a tečkovaný zápisník úžasně oživí. Užitečné jsou také barevné vklady pro lepší přehlednost, záložky a vložené kapsy, jež po praktické stránce jistě oceníte. Nejen zápisník A6, blok A6 vám učarují svým designem, zpracováním a všestranným využitím.