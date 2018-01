Víte, kolik času vám v životě zabere úklid

Slýcháme to už od útlého dětství, hlavně si po sobě ukliď! S přibývajícím věkem se to jenom zhoršuje. Člověk se osamostatní a brzy začne mít pocit, že ve svém životě dělá jen dvě věci, uklízí a chodí do práce. Tyto dvě činnosti zaberou největší část našeho života hned po spánku. Nehrajte si na hrdiny a čas od času přenechte úklid někomu jinému. Že to nejde?

Generální úklid profesionálů

Jak již kdysi jeden moudrý muž řekl – kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvody. Úklidové služby pro vás mohou být řešením hned v několika ohledech. Vždycky nejde jen o běžné úkony, jako je utírání prachu. Někdy je potřeba udělat generální úklid po renovaci či malování. A čím větší prostory, tím víc času úklid zabere, který můžete využít smysluplněji. Oslovit profesionály v oblasti úklidu mohou domácnosti i firmy. Překvapivý bude nejen výsledek, ale i cena. Oceníte jednorázový a pravidelný úklid. Profesionální přístup navíc zajistí i odborné zacházení s nestandardními povrchy a materiály. Vaše koberce i čalounění tak chytnou druhý dech.

Posilte své zaměstnance

Chcete-li využít úklidových služeb pro firemní účely, pak vyzkoušejte temporary help. Tato služba se však netýká jen úklidu. Díky této metodě můžete získat lehce pracovní sílu jen na potřebnou dobu. V podnikání každý naráží na měnící se období poklesu a růstu odbytu. S touto křivkou se mění i potřeba a využití zaměstnanců. A protože mzdy jsou jeden z nejvyšších nákladů, i kdybyste chtěli, nemůžete si dovolit platit celoročně nadprůměrný počet pracovníků. Na druhé straně přetěžování stálých zaměstnanců taky nevede k ničemu dobrému. Přesně v tuto chvíli je vhodné si zaměstnance takzvaně najmout. Jejich zaměstnavatelem bude jiná společnost, s níž uzavřete smlouvu. Vám odpadne hned několik starostí, ať už se týkají hledání brigádníků nebo mzdové agendy.